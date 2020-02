HEXPOL AB : De retour sur un niveau important 19/02/2020 | 11:46 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 79.45SEK | Objectif : 87.35SEK | Stop : 76SEK | Seuil d'invalidation : 87SEK | Potentiel : 9.94% La valeur HEXPOL AB revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 80.75 SEK, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 79.45 SEK pour viser les 87.35 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 79.45 SEK en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 80.75 SEK, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 79.45 SEK.

Points faibles Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

