Gilbert Dupont a relevé sa recommandation d’Alléger à Accumuler et réduit son objectif de cours de 7 euros à 6,30 euros sur HF Company après l’annonce des revenus 2018. Le bureau d’études a pris cette décision en raison du potentiel de hausse (+10%) et surtout de l’amélioration du momentum (redressement des ventes, amélioration des résultats, M&A). Sur ce dernier point, il rappelle que le groupe a toujours les mêmes objectifs : l’élargissement de sa couverture territoriale / clients et l’amélioration de son savoir-faire technologique.