HF COMPAGNY : chiffre d'affaires et résultats en repli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HF Compagny a publié ses résultats du premier semestre 2018. Le résultat net part du groupe s'est établi à -2 millions contre -1,2 millions d'euros au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel courant est de -2 millions contre -2,3 millions un an plus tôt. Les réductions de coûts mises en œuvre en 2017 ont permis de compenser la baisse d’activité et d’enregistrer un Ebitda stable, à -1,1 million. Le chiffre d'affaires s’est établi à 18,1 millions d’euros, en repli de 13,8%.Afin d'améliorer sa rentabilité, le groupe a engagé des mesures complémentaires de réductions de coûts. Il a notamment décidé de revendre le fonds de commerce de la société TopAnnonces, ce qui permettra d'économiser 400 000 euros de dépenses en 2019, la refonte de son activité en Allemagne et la fusion des activités téléphonie avec Metronic France.Le deuxième semestre 2018 sera consacré à la mise en œuvre des économies supplémentaires et à la préparation de la croissance 2019 de l'ensemble de ses activités.