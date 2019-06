HF COMPANY : Acquisition relutive en Allemagne avec le rachat de VOXX German Accessory Holding Gmbh

Acquisition relutive en Allemagne avec le rachat de VOXX German Accessory Holding Gmbh

HF Company rachète le groupe VOXX German Accessory Holding Gmbh, numéro 2 du marché du Home Digital Life en Allemagne



Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe sélective, HF Company vient de signer le rachat du Groupe VOXX German Accessory Holding Gmbh, acteur majeur du marché du Home Digital Life en Allemagne.

Filiale du groupe américain VOXX International Corporation (NASDAQ : VOXX), qui est engagé dans une sortie de ses activités d’Allemagne, VOXX German Accessory Holding Gmbh est le numéro 2 allemand du marché du Home Digital Life avec un chiffre d’affaires de plus de 28 M€ réalisé sur son exercice 2019 (clôture à fin février) sous ses marques Schwaiger et Oehlbach.

Les produits fabriqués et vendus par Schwaiger et Oehlbach correspondent au même concept marketing (adaptateurs, récepteurs satellite, accessoires digitaux de connection) que METRONIC, principale société du Groupe HF Company. La segmentation de l’offre à travers deux marques permet à VOXX German Accessory Holding Gmbh d’adresser les marchés d’entrée de gamme et premium.

Le prix d’acquisition en valeur d’entreprise ressort à 17,3 M€, moins un ajustement de l’ordre de 0,6 M€ au titre des stocks, pour un EBITDA estimé 2019/20 de 2 M€, respectant ainsi strictement les critères de prix du Groupe HF Company. Cette opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action du Groupe HF Company dès le premier exercice complet de consolidation.

Un nouvel ensemble de plus de 60 M€ de chiffre d’affaires avec des synergies importantes

La combinaison d’HF Company et de VOXX German Accessory Holding Gmbh permettra de construire un groupe de plus de 60 M€ de chiffre d’affaires, soit une croissance de plus de 85%, avec un ancrage fort dans les 4 principaux pays d’Europe Continentale, France, Allemagne, Italie et Espagne, représentant une population de plus de 250 millions d’habitants et près de 100 millions de foyers.

Ces 4 pays sont portés par une dynamique favorable d’évolution technologique du marché du home digital life.

L’entrée de VOXX German Accessory Holding Gmbh dans le Groupe HF Company devrait permettre de dégager des synergies commerciales importantes grâce à l’ouverture du marché allemand à l’ensemble des produits du Groupe HF Company et réciproquement, ainsi que de bénéficier de la complémentarité des offres respectives pour certaines gammes de produits.

Un bilan qui demeure très solide après le rachat de VOXX German Accessory Holding Gmbh



La finalisation de cette opération, sous réserve de la levée des conditions suspensives, devrait intervenir à la fin du troisième trimestre 2019.

Après le rachat, la situation financière du groupe HF Company demeurera toujours particulièrement solide, avec un taux d’endettement financier net d’environ 5%.

HF Company pourra ainsi poursuivre sa stratégie d’acquisitions sélectives pour accélérer sa croissance.

Yves Bouget, Président Directeur Général a commenté : « Le rachat de VOXX German Accessory Holding Gmbh est la première opération importante réalisée par le Groupe HF Company dans le cadre de notre stratégie de redéploiement sélectif. Je suis particulièrement heureux d’accueillir les équipes de VOXX German Accessory Holding Gmbh au sein d’HF Company. VOXX German Accessory Holding Gmbh est un acteur reconnu du marché allemand du Home Digital Life depuis très longtemps et a su établir une solide position en Allemagne. Cette opération est stratégique pour la poursuite du développement de notre activité de produits Grand Public en Europe. Je suis convaincu que l’intégration de VOXX German Accessory Holding Gmbh génèrera de nombreuses synergies grâce à la mise en commun des savoir-faire respectifs forts de nos deux entreprises. »

M. Mike Tänzler, CEO de VOXX German Accessory Holding Gmbh a ajouté : « Le rapprochement de nos activités avec celles du Groupe HF Company est une formidable opportunité de constituer un acteur de premier plan en Europe dans le domaine du home digital life. Nous sommes impatients de rejoindre HF Company et de travailler ensemble au succès du nouvel ensemble ».



Prochaine publication : chiffre d’affaires semestriel le 12 juillet 2019 après la clôture des marchés

Contact HF Company Tél : 02 47 34 38 38

Email : comfi@hfcompany.com



ISIN: FR0000038531– Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

