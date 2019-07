HF COMPANY : CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE 15,6 M. RACHAT DE VOXX GERMAN ACCESSORY HOLDING Gmbh EN COURS

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL DE 15,6M€

RACHAT DE VOXX GERMAN ACCESSORY HOLDING Gmbh EN COURS

M€ 2019 2018 Chiffre d’affaires du Groupe 15,6 18,1 CA Home Digital Life 10,3 11,3 CA Industrie 0,5 2,1 CA Digital Broadband 4,7 4,7

Chiffre d’affaires du premier semestre en retrait

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 15,6 M€ au cours du premier semestre de l’exercice 2019, en repli de 13,8%.

Le premier semestre est principalement marqué par la très faible activité du pôle Industrie pénalisé par la perte du contrat d’Itron en Algérie fin 2018. L’activité Home Digital Life en France est quasi-stable, le pôle international de l’activité HDL est en revanche en repli 18,1 % sous l’effet d’un semestre en fort déclin en Espagne (-22%). Le chiffre d’affaires du pôle Digital Broadband est stable, à 4,7 M€.

Les résultats du premier semestre devraient marquer un début d’amélioration par rapport au premier semestre 2018.

Rachat de VOXX German Accessory Holding Gmbh en cours. Création d’un nouvel ensemble de plus de 60 M€ de chiffre d’affaires avec des synergies importantes

Le 12 juin, HF Company a annoncé le rachat de Voxx German Accessory Holding Gmbh, numéro 2 allemand du marché du Home Digital Life avec un chiffre d’affaires de plus de 28 M€ réalisé sur son exercice 2018/19 (clôture à fin février).

Ce rachat permettra de construire un groupe de plus de 60 M€ de chiffre d’affaires, soit une croissance de plus de 67%, avec un ancrage fort dans les 4 principaux pays d’Europe Continentale, France, Allemagne, Italie et Espagne, représentant une population de plus de 250 millions d’habitants et près de 100 millions de foyers.

L’entrée de Voxx German Accessory Holding Gmbh dans le Groupe HF Company devrait permettre de dégager des synergies commerciales importantes grâce à l’ouverture du marché allemand à l’ensemble des produits du Groupe HF Company et réciproquement, ainsi que de bénéficier de la complémentarité des offres respectives pour certaines gammes de produits et donc de générer de la croissance organique.

La finalisation de cette opération se déroule comme prévu et devrait intervenir, sous réserve de la levée des conditions suspensives, à la fin du troisième trimestre 2019.

