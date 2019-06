HF COMPANY : se renforce dans la " Home Digital Life " en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HF Company rachète le groupe VOXX German Accessory Holding Gmbh, numéro 2 du marché du " Home Digital Life " en Allemagne. Le prix d’acquisition en valeur d’entreprise ressort à 17,3 millions d'euros, moins un ajustement de l’ordre de 0,6 million d'euros au titre des stocks, pour un EBITDA estimé 2019/20 de 2 millions d'euros, " respectant ainsi strictement les critères de prix " du Groupe HF Company. Cette opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action dès le premier exercice complet de consolidation.La filiale allemande du groupe américain VOXX International Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 28 millions d'euros sur son exercice 2019 (clos fin février) sous ses marques Schwaiger et Oehlbach. Les produits fabriqués et vendus par Schwaiger et Oehlbach correspondent au même concept marketing (adaptateurs, récepteurs satellite, accessoires digitaux de connection) que Metronic, principale société de HF Company. La segmentation de l'offre à travers deux marques permet à VOXX German Accessory Holding Gmbh d'adresser les marchés d'entrée de gamme et premium.La combinaison d'HF Company et de VOXX German Accessory Holding Gmbh permettra de construire un groupe de plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un ancrage fort dans les 4 principaux pays d'Europe Continentale, France, Allemagne, Italie et Espagne.L'entrée de VOXX German Accessory Holding Gmbh dans le Groupe HF Company devrait permettre de dégager des synergies commerciales importantes grâce à l'ouverture du marché allemand à l'ensemble des produits du Groupe HF Company et réciproquement, ainsi que de bénéficier de la complémentarité des offres respectives pour certaines gammes de produits.La finalisation de cette opération, sous réserve de la levée des conditions suspensives, devrait intervenir à la fin du troisième trimestre 2019.Après le rachat, la situation financière du groupe HF Company demeurera toujours particulièrement solide, avec un taux d'endettement financier net d'environ 5%.HF Company pourra ainsi poursuivre sa stratégie d'acquisitions sélectives pour accélérer sa croissance.