HF Company : A suivre aujourd'hui

HF Company a annoncé l'arrêt du processus de rachat de VOXX German Accessory Holdings GmbH, filiale allemande du groupe VOXX International Ltd. Cette opération était en cours de finalisation sous réserve de la levée des conditions suspensives. Or, au regard du décalage affiché en termes de performances économiques sur la période mars-août 2019, la conclusion de l’opération induisait une révision sensible du prix d’acquisition que l’actionnaire américain n’a pas acceptée.Cette divergence importante a amené l'intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison connectée à mettre fin au processus d'acquisition. HF Company poursuit activement sa recherche de cibles à acquérir afin d'utiliser au mieux son importante trésorerie disponible (14,7 millions d'euros au 30 juin 2019).