HF Company : Mise à disposition du rapport financier semestriel (semestre clos le 30 juin 2018)

HF COMPANY

S.A. au capital de 1 670 631,50 euros

SIEGE SOCIAL : Node Park Touraine

37 310 Tauxigny

R.C.S. : 405 250 119 Tours

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel

Semestre clos le 30 juin 2018

La société annonce que son rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2018 est disponible sur son site à l'adresse www.hfcompany.com .

Pour toute information : comfi@hfcompany.com

À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

