kakueta - Et si le pire était déjà passé pour HF Company ?



Tel est en tout cas le sentiment qui se dégage du point d'activité du quatrième trimestre 2017 du groupe d'Yves Bouget... Au-delà de l'évolution du chiffre d'affaires, ressortie sans surprise en baisse de 13% à 10,9 ME dans un contexte de transition à la fois dans le Home digital Life et le Digital Broadband, c'est le discours du management qui retient l'attention.



La communication du groupe mentionne le " retour à une forte croissance en 2018 ". Implicitement, cette guidance suggère que le compte de résultat repasserait dans le vert suite à l'abaissement du point mort engagé en 2017. Loin d'être un voeu pieux, l'anticipation de redressement des ventes repose sur des leviers bien identifiés.



Sur le millésime qui démarre, HF va bénéficier d'un environnement favorable sur son activité de décodeurs TV alors que la TNT Haute Définition va progressivement se généraliser en Europe. Pour mémoire, ce standard de diffusion était arrivé dans l'Hexagone en avril 2016, avec un pic de ventes sur l'activité considérée au premier semestre de la même année.



Dans le Digital Broadband, le déploiement de nouvelles technologies va constituer un catalyseur important en 2018. Les deux axes de développement se situent sur les équipements G.Fast (terminaison des réseaux de fibre optique par le cuivre) et PoE (haut-débit à travers l'électricité).



Trésorerie. Si la perspective d'une reprise de la dynamique interne du groupe justifie à elle seule le réveil du titre HF Company, la croissance externe est potentiellement la cerise sur le gâteau. Après avoir déjà mis la main à l'automne dernier sur le site TopAnnonces en profitant des déboires de Spir Communication, le groupe vient d'indiquer être entré en négociations exclusives pour une acquisition structurante à l'international.



Si peu de détails ont filtré sur l'identité de la cible, il s'agirait d'un fournisseur d'équipements télécoms au profil complémentaire du pôle Digital Broadband d'HF Company. Les synergies commerciales identifiées seraient nombreuses avec la société visée, laquelle affiche une forte croissance et une rentabilité importante. Même si le montant de la transaction n'est pas communiqué, le prix payé ne dépassera pas en tout état de cause celui de la trésorerie du groupe d'Yves Bouget, qui avoisine les 18 ME.



HF Company, qui espère boucler ce rachat au premier trimestre, parle de fait d'un effet relutif immédiat et très important. Au final, et malgré les incertitudes qui demeurent sur le rythme de redressement des résultats de HF Company, notre sentiment demeure positif sur ce dossier modestement valorisé et offrant un rendement conséquent. 1