HFF : Mise en vente d'un immeuble de luxe avec ascenseur datant d'avant-guerre dans le prestigieux quartier de Brooklyn Heights

Holliday Fenoglio Fowler, L.P. (HFF) a annoncé avoir été choisi pour procéder en exclusivité à la vente du 25 Monroe Place, un immeuble de luxe de 12 étages et de 67 appartements situé dans le quartier de Brooklyn Heights à Brooklyn, dans l’État de New York. Cette offre représente une rare opportunité d’acquérir une prestigieuse propriété dans le quartier extrêmement recherché de Brooklyn. La grande majorité de l’immeuble est composée d’unités à juste valeur marchande non soumises à la stabilisation des loyers.

Le 25 Monroe Place est situé dans le quartier historique de Brooklyn Heights, offrant un accès immédiat à Manhattan, aux quais de Brooklyn, au Brooklyn Bridge Park, ainsi qu’aux quartiers de Downtown Brooklyn et de DUMBO. Brooklyn Heights se caractérise par de charmantes rues bordées d’arbres luxuriants et des constructions en grès rouge. La propriété est entourée d’immeubles de densité moyenne ou faible et offre une vue sur le fleuve ainsi que sur la ligne d’horizon des buildings de Manhattan. Construit en 1938, le 25 Monroe Place offre des éléments architecturaux d’avant-guerre et des appartements aux aménagements spacieux avec des finitions récemment rénovées dignes des logements en copropriété, comprenant : des menuiseries personnalisées ; des cuisines avec comptoirs en Caesarstone et carreaux et dosserets en marbre ; et des salles de bains avec tables de toilette personnalisées, surfaces en pierre et surfaces carrelées, éviers La Cava et robinetteries Grohe. Le 25 Monroe Place est maintenant positionné comme l’actif de location le plus luxueux du quartier très convoité de Brooklyn. Le quartier de Brooklyn Heights a derrière lui une riche histoire et est un site résidentiel de choix à Brooklyn depuis plus de 150 ans. Son marché du logement est bien établi et offre ce qui se fait de mieux en termes de proximité, d’aménagements, de culture et de beauté du paysage de rue.

L’équipe de conseil en investissement de HFF est dirigée par les directeurs généraux Jeff Julien et Rob Hinckley et par le directeur Steven Rutman.

À propos de HFF

HFF et ses filiales exercent leurs activités dans 26 bureaux et sont un fournisseur de premier plan de services sur les marchés de l’immobilier commercial et de capitaux pour le secteur mondial de l’immobilier commercial. HFF et ses filiales fournissent également aux clients une plateforme entièrement intégrée de marchés des capitaux, réunissant le placement de titres d’emprunt, les conseils en investissement, le placement en actions, la mise en marché de fonds, les conseils en matière de fusions-acquisitions et de gestion, les conseils aux entreprises, la ventes de prêts et les services de prêts commerciaux. HFF, HFF Real Estate Limited, HFF Securities L.P. et HFF Securities Limited sont la propriété de HFF, Inc. (NYSE : HF). Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur hfflp.com ou suivre HFF sur Twitter @HFF.

