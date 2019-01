Hiag 2018: effets non récurrents contrastés, neutres pour les résultats

Zurich (awp) - Les résultats 2018 de la société immobilière Hiag seront marqués par des effets contradictoires. D'une part, la valeur des immeubles a nettement augmenté et d'autre part, un amortissement unique et une perte de la division Hiag Data s'équilibreront au niveau des résultats, a indiqué la société vendredi soir.

Les revalorisations des immeubles en portefeuille seront "au moins du double" de celles de l'exercice précédent (33,3 millions de francs suisses. Cette forte progression s'explique par les progrès accomplis au niveau des projets en développement et des acquisitions réalisées lors du 2e semestre, selon la société bâloise.

La division Hiag Data a en revanche dû inscrire en fin d'année un amortissement non récurrent de 16,4 millions de francs suisses, ce qui aura pesé en plus de l'évolution négative des résultats de ce secteur. Cet amortissement est dû à un examen annoncé au 1er semestre de la durabilité de la valeur des investissements consentis cans Cloud 4.0 dans l'optique des développement techniques intervenus et du partenariat prévu avec SIX Group.

Le doublement des revalorisations permettra de compenser la perte ordinaire et l'amortissement non récurrent de Hiag Data, a affirmé le groupe dans son communiqué. Les recettes des immeubles se situeront dans le cadre des attentes communiquées. Les résultats détaillés seront publiés le 18 mars prochain.

tp/rp