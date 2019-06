Hiag nomme Marco Feusi CEO avec effet au début de 2020

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de la société immobilière HIAG Immobilien Holding a désigné l'expert en immobilier Marco Feusi comme directeur général (CEO). M. Feusi prendra sa nouvelle fonction au 1er janvier 2020, a précisé Hiag mercredi soir.

Le nouveau patron jouit d'une grande expérience dans les domaines de l'évaluation et des conseils, ayant travaillé auparavant pour des entreprises cotées, de institutions de prévoyance et des développeurs de projets. Il est architecte diplômé et a passé les 18 dernières années su sein de l'entreprise Wüest Partner, en tant qu'associé depuis 2003 et président de la direction depuis 2017.

Cité dans le communiqué, le président du conseil d'administration Felix Grisard et CEO intérimaire a déclaré que le choix de M. Feusi viendra renforcer les compétences dans l'immobilier de l'organe de surveillance.

rp