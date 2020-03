Hiag plonge dans le rouge en 2019 et met ses actionnaires au régime sec

Zurich (awp) - La société immobilière Hiag a bouclé l'exercice 2019 dans les chiffres rouges en raison de deux effets négatifs non récurrents, alors que son coeur d'activité a connu une progression positive. Lors de la prochaine assemblée générale en avril, les actionnaires seront priés de renoncer au versement d'un dividende pour l'année écoulée.

La perte nette se monte à 70,7 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 60,9 millions un an plus tôt. Dans un communiqué, le groupe bâlois explique lundi cette contre-performance par deux éléments exceptionnels, à savoir, la faillite d'un de ses principaux locataires (Rohner), ainsi que l'abandon du développement de la plateforme cloud (informatique en nuage) de sa filiale Hiag Data, qui a pesé lui seul sur le résultat à hauteur de plus de 70 millions.

Le produit des immeubles a quant à lui progressé de 8,2% à 63,0 millions de francs suisses, à la faveur de l'aboutissement de plusieurs projets en développement, qui ont permis de compenser l'effet de la faillite de Rohner et le départ d'un autre locataire important à Dietikon, en périphérie zurichoise.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), qui avait dépassé les 100 millions de francs suisses en 2018, a plongé en territoire négatif (-38,4 millions).

Ratio de fonds propres en berne

Au bouclement de l'exercice, le taux de vacance s'inscrivait à 16,2%, contre 14,3% un an plus tôt. Quant à la valeur du parc immobilier, elle s'établissait à plus de 1,57 milliard, après 1,49 milliard. Au bilan, les fonds propres ont été ramenés à 672,1 millions, pour un ratio correspondant 41,3%, en repli de 7,8 points de pourcentage.

Même négatif, le résultat publié par Hiag est plutôt rassurant, au vu de la perte nette de près de 94 millions anticipée par les analystes de Research Partners. Le produit des immeubles et l'Ebitda ont été peu ou prou conformes aux projections des experts sondés par AWP, et le renoncement au dividende était attendu.

Pour l'exercice en cours, la direction de l'entreprise anticipe une érosion des recettes immobilières, toujours en raison de la faillite de Rohner. La restructuration de Hiag Data devrait par ailleurs peser sur les résultats à hauteur de 5 millions de francs suisses.

La société ne s'est pas fixé d'horizon pour un retour dans les chifres noirs, mais s'estime "bien positionnée pour croître par ses propres moyens" grâce à son "actionnariat de référence robuste, sa direction expérimentée et son portefeuille alléchant de biens et de projets".

