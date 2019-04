Le Campus "The Hive" d'Hiag signe un bail avec un locataire de référence

Zurich (awp) - La société de développement immobilier Hiag a signé un contrat de location avec le fabricant genevois de composants électroniques Lem. Ce dernier abandonnera son siège principal avec recherche et développement et une unité de production et s'installera au campus "The Hive" à Meyrin.

Lem suit en cela Hewlett Packard Enterprise, HP Inc. et Regus et devient 4e locataire de référence de cet immeuble. Ce dernier offre une surface de près de 7000 m2 de bureaux et deux étages pour des activités de recherche et développement et de production. Après obtention du permis de construire, la réalisation doit se faire en 2020.

uh/rp