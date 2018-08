24/08/2018 | 13:41

Hibbett Sports abaisse ses objectifs annuels, n'attendant plus désormais qu'un BPA compris entre 1,57 et 1,75 dollar, et non plus entre 1,65 et 1,95 dollar, pour une évolution des ventes en comparable entre -1% et +1%, et non plus entre -1% et +2%.



La chaine de magasins sportifs a essuyé une perte nette de 1,2 million de dollars sur le deuxième trimestre, soit six cents par action, contre une perte de 15 cents par action un an auparavant. A 211,1 millions de dollars, ses revenus ont augmenté de 4,1% en comparable.



'Nous continuons d'investir pour le succès à long terme de nos activités, et commençons à toucher les bénéfices de ces investissements', affirme le directeur général du groupe de Birmingham (Alabama), Jeff Rosenthal.



