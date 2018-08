Hibbett Sports : perd -3%, un analyste réduit son objectif

27/08/2018 | 17:36

Le titre abandonne près de -3% à la Bourse de New York. Tout en maintenant son opinion 'positive' de Hibbett Sports, Susquehanna réduit son objectif de cours de 33 à 25 dollars suite aux résultats trimestriels très décevants publiés par le distributeur d'articles sportifs vendredi.



Si la tendance des ventes demeure solide en chaussures et vêtements de marques (environ 80% du chiffre d'affaires), le broker reconnait que tel n'est pas le cas dans les activités accessoires, sous licences et équipements.



L'intermédiaire financier abaisse ses objectifs de BPA et de ventes à surface comparable pour l'exercice en cours, mais reste positif sur le titre, car 'confiant que les investissements du groupe dans ses initiatives omni-canal payeront bientôt'.



