HIGHCO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 9 janvier 2019 (10h)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HighCo à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 50 000

Montant espèces : 157 225 €

Il est rappelé que :

lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre de titres : 33 524 Montant espèces : 234 820 €

à la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre de titres : 0 Montant espèces : 300 000 €



A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

