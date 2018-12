HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 03/12/2018 AU 07/12/2018

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 3 au 7 décembre 2018

Paris, le 10 décembre 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 03/12/2018 FR 0000054231 2171 4,35 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 04/12/2018 FR 0000054231 2366 4,34 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 05/12/2018 FR 0000054231 2156 4,29 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 06/12/2018 FR 0000054231 2142 4,31 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 07/12/2018 FR 0000054231 2557 4,12 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

08:07:31 FR 0000054231 4,29 EUR 200 XPAR jAj6Aanpa4000Ey0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

08:16:41 FR 0000054231 4,35 EUR 200 XPAR jAj6Aanpiy000O10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

09:15:44 FR 0000054231 4,34 EUR 200 XPAR jAj6Aanqe7001Mq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

09:29:59 FR 0000054231 4,375 EUR 200 XPAR jAj6Aanqrs001Wi0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

10:03:19 FR 0000054231 4,38 EUR 200 XPAR jAj6AanrOB001oh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

14:34:32 FR 0000054231 4,375 EUR 15 XPAR jAj6Aanvce004UJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

15:30:21 FR 0000054231 4,375 EUR 130 XPAR jAj6AanwUe005Gw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:16:21 FR 0000054231 4,375 EUR 55 XPAR jAj6AanxD9005q20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:16:21 FR 0000054231 4,375 EUR 200 XPAR jAj6AanxD9005qB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:16:21 FR 0000054231 4,375 EUR 95 XPAR jAj6AanxD9005qK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:17:18 FR 0000054231 4,375 EUR 105 XPAR jAj6AanxE4005qu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:17:18 FR 0000054231 4,36 EUR 200 XPAR jAj6AanxE4005r30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:17:18 FR 0000054231 4,34 EUR 195 XPAR jAj6AanxE4005rC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:20:12 FR 0000054231 4,34 EUR 25 XPAR jAj6AanxGt005sY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 03/12/2018

16:20:28 FR 0000054231 4,32 EUR 151 XPAR jAj6AanxH8005si0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

08:04:15 FR 0000054231 4,345 EUR 70 XPAR jAj6AaoC0T0009U0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

08:04:15 FR 0000054231 4,35 EUR 296 XPAR jAj6AaoC0T0009d0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

08:28:21 FR 0000054231 4,35 EUR 300 XPAR jAj6AaoCNo000Ho0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

08:36:55 FR 0000054231 4,34 EUR 179 XPAR jAj6AaoCW6000Lv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

08:56:08 FR 0000054231 4,34 EUR 121 XPAR jAj6AaoCoh000WI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

08:58:03 FR 0000054231 4,32 EUR 300 XPAR jAj6AaoCqX000XA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

11:42:33 FR 0000054231 4,33 EUR 100 XPAR jAj6AaoFPk0017m0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

14:16:03 FR 0000054231 4,33 EUR 100 XPAR jAj6AaoHoH001po0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

14:26:19 FR 0000054231 4,33 EUR 131 XPAR jAj6AaoHyD001t20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

14:33:59 FR 0000054231 4,33 EUR 152 XPAR jAj6AaoI5d001ud0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

15:01:55 FR 0000054231 4,34 EUR 300 XPAR jAj6AaoIWe002Q80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

15:30:44 FR 0000054231 4,335 EUR 300 XPAR jAj6AaoIyY002g80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 04/12/2018

15:49:43 FR 0000054231 4,33 EUR 17 XPAR jAj6AaoJGx0032N0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:04:55 FR 0000054231 4,34 EUR 156 XPAR jAj6AaoYUf000DA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:07:19 FR 0000054231 4,33 EUR 200 XPAR jAj6AaoYWz000FW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:07:19 FR 0000054231 4,31 EUR 200 XPAR jAj6AaoYWz000Ff0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:07:19 FR 0000054231 4,29 EUR 137 XPAR jAj6AaoYWz000Fo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:09:44 FR 0000054231 4,29 EUR 63 XPAR jAj6AaoYZJ000JJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:10:35 FR 0000054231 4,25 EUR 11 XPAR jAj6AaoYaB000Jy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:11:29 FR 0000054231 4,25 EUR 100 XPAR jAj6AaoYb0000KG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

08:20:49 FR 0000054231 4,25 EUR 89 XPAR jAj6AaoYk4000Pf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

12:10:08 FR 0000054231 4,265 EUR 95 XPAR jAj6AaocJz001um0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

13:22:48 FR 0000054231 4,31 EUR 42 XPAR jAj6AaodSJ002B80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

14:56:40 FR 0000054231 4,31 EUR 158 XPAR jAj6Aaoev8002ua0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

14:56:40 FR 0000054231 4,28 EUR 200 XPAR jAj6Aaoev8002uj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

14:56:40 FR 0000054231 4,265 EUR 105 XPAR jAj6Aaoev8002us0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

15:03:12 FR 0000054231 4,265 EUR 111 XPAR jAj6Aaof1T002yq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

15:36:06 FR 0000054231 4,295 EUR 200 XPAR jAj6AaofXI003Ad0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

15:42:37 FR 0000054231 4,265 EUR 89 XPAR jAj6Aaofda003I50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 05/12/2018

15:42:37 FR 0000054231 4,255 EUR 200 XPAR jAj6Aaofda003IE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

08:06:11 FR 0000054231 4,37 EUR 50 XPAR jAj6AaouzQ000Cr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

08:06:11 FR 0000054231 4,37 EUR 250 XPAR jAj6AaouzQ000D00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

08:11:20 FR 0000054231 4,34 EUR 342 XPAR jAj6Aaov4P000H60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

08:54:09 FR 0000054231 4,32 EUR 300 XPAR jAj6Aaovjs001Pe0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

08:54:09 FR 0000054231 4,3 EUR 300 XPAR jAj6Aaovjs001Pn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

09:19:08 FR 0000054231 4,3 EUR 243 XPAR jAj6Aaow82001yW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

09:20:24 FR 0000054231 4,3 EUR 57 XPAR jAj6Aaow9F001z10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

14:07:10 FR 0000054231 4,275 EUR 203 XPAR jAj6Aap0cl006t90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

14:17:58 FR 0000054231 4,275 EUR 97 XPAR jAj6Aap0nE0079Z0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

14:17:58 FR 0000054231 4,275 EUR 73 XPAR jAj6Aap0nE0079i0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 06/12/2018

14:17:58 FR 0000054231 4,275 EUR 227 XPAR jAj6Aap0nE0079r0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

08:13:13 FR 0000054231 4,18 EUR 357 XPAR jAj6AapHZn000zm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

08:24:39 FR 0000054231 4,13 EUR 300 XPAR jAj6AapHkq0014a0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

08:24:39 FR 0000054231 4,12 EUR 300 XPAR jAj6AapHkq0014j0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

08:24:39 FR 0000054231 4,11 EUR 300 XPAR jAj6AapHkq0014s0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

08:24:39 FR 0000054231 4,1 EUR 300 XPAR jAj6AapHkq001510 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

08:24:39 FR 0000054231 4,05 EUR 300 XPAR jAj6AapHkq0015A0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

13:13:53 FR 0000054231 4,12 EUR 300 XPAR jAj6AapMGn002nI0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

13:51:09 FR 0000054231 4,125 EUR 377 XPAR jAj6AapMqp002xi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 07/12/2018

14:16:19 FR 0000054231 4,125 EUR 23 XPAR jAj6AapNFB003Fj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Présidente du Directoire Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

