HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 10/12/2018 AU 14/12/2018

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 10 au 14 décembre 2018

Paris, le 17 décembre 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 10/12/2018 FR 0000054231 2362 4,09 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 11/12/2018 FR 0000054231 2718 4,11 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 12/12/2018 FR 0000054231 3000 4,41 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 13/12/2018 FR 0000054231 3000 4,61 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 14/12/2018 FR 0000054231 3000 4,63 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

08:12:39 FR 0000054231 4,09 EUR 132 XPAR jAj6AaqMzu000gF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

08:27:04 FR 0000054231 4,1 EUR 300 XPAR jAj6AaqNDr001Kp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

08:27:09 FR 0000054231 4,1 EUR 300 XPAR jAj6AaqNDx001Ky0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

08:27:20 FR 0000054231 4,1 EUR 300 XPAR jAj6AaqNE6001L70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

08:28:00 FR 0000054231 4,1 EUR 500 XPAR jAj6AaqNEm001Ls0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

08:34:30 FR 0000054231 4,09 EUR 230 XPAR jAj6AaqNL4001Pw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

11:34:20 FR 0000054231 4,08 EUR 148 XPAR jAj6AaqQ950036u0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

12:04:35 FR 0000054231 4,08 EUR 152 XPAR jAj6AaqQcL003E00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 10/12/2018

13:35:37 FR 0000054231 4,07 EUR 300 XPAR jAj6AaqS2R003rI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

08:26:21 FR 0000054231 4,125 EUR 500 XPAR jAj6Aaqjgj000BL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

08:26:28 FR 0000054231 4,125 EUR 500 XPAR jAj6Aaqjgp000BU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

09:08:13 FR 0000054231 4,09 EUR 400 XPAR jAj6AaqkLD000Wm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

09:33:56 FR 0000054231 4,09 EUR 100 XPAR jAj6Aaqkk8000gx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

09:54:36 FR 0000054231 4,08 EUR 100 XPAR jAj6Aaql47000lU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

10:19:28 FR 0000054231 4,08 EUR 600 XPAR jAj6AaqlSB000qr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

13:35:10 FR 0000054231 4,08 EUR 18 XPAR jAj6AaqoVY001tr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

13:49:55 FR 0000054231 4,12 EUR 329 XPAR jAj6Aaqojq0022P0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 11/12/2018

14:01:26 FR 0000054231 4,12 EUR 171 XPAR jAj6Aaqouz002740 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

14:06:08 FR 0000054231 4,3 EUR 300 XPAR jAj6AarBT6003Zp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

14:06:15 FR 0000054231 4,3 EUR 94 XPAR jAj6AarBTC003Zy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

14:30:12 FR 0000054231 4,3 EUR 43 XPAR jAj6AarBqL003nR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

15:39:12 FR 0000054231 4,4 EUR 300 XPAR jAj6AarCv8004uj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

15:39:16 FR 0000054231 4,4 EUR 85 XPAR jAj6AarCvE004v10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

15:39:16 FR 0000054231 4,4 EUR 215 XPAR jAj6AarCvE004vA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

15:39:20 FR 0000054231 4,4 EUR 300 XPAR jAj6AarCvH004vJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

15:39:30 FR 0000054231 4,4 EUR 236 XPAR jAj6AarCvQ004vb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

15:39:30 FR 0000054231 4,4 EUR 64 XPAR jAj6AarCvQ004vk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:00:19 FR 0000054231 4,445 EUR 300 XPAR jAj6AarDFa005EA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:12:08 FR 0000054231 4,45 EUR 300 XPAR jAj6AarDR0005ZI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:15:10 FR 0000054231 4,44 EUR 30 XPAR jAj6AarDTx005dK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:15:36 FR 0000054231 4,44 EUR 70 XPAR jAj6AarDUO005eO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:24:24 FR 0000054231 4,45 EUR 300 XPAR jAj6AarDcs005t80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:24:38 FR 0000054231 4,45 EUR 139 XPAR jAj6AarDd7005tH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:26:25 FR 0000054231 4,45 EUR 24 XPAR jAj6AarDer005uS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 12/12/2018

16:26:25 FR 0000054231 4,44 EUR 200 XPAR jAj6AarDer005ub0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

08:03:49 FR 0000054231 4,45 EUR 101 XPAR jAj6AarSHz000Gn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

08:24:00 FR 0000054231 4,645 EUR 300 XPAR jAj6AarSbV000be0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

11:21:46 FR 0000054231 4,58 EUR 300 XPAR jAj6AarVNa002j40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

12:42:45 FR 0000054231 4,6 EUR 25 XPAR jAj6AarWdu002xD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

12:42:45 FR 0000054231 4,6 EUR 10 XPAR jAj6AarWdu002xM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

13:57:35 FR 0000054231 4,61 EUR 300 XPAR jAj6AarXoM003Rs0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

13:57:46 FR 0000054231 4,61 EUR 300 XPAR jAj6AarXoV003S10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

13:57:55 FR 0000054231 4,61 EUR 300 XPAR jAj6AarXoh003SA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

14:20:25 FR 0000054231 4,61 EUR 300 XPAR jAj6AarYAR0044q0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

14:20:33 FR 0000054231 4,61 EUR 300 XPAR jAj6AarYAa0044z0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

15:16:40 FR 0000054231 4,61 EUR 199 XPAR jAj6AarZ2t005Ne0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

15:41:44 FR 0000054231 4,635 EUR 28 XPAR jAj6AarZR9005ZV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

16:01:37 FR 0000054231 4,64 EUR 265 XPAR jAj6AarZkN005j50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

16:04:56 FR 0000054231 4,64 EUR 13 XPAR jAj6AarZnZ005mT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

16:04:56 FR 0000054231 4,64 EUR 214 XPAR jAj6AarZnZ005mc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2018

16:11:47 FR 0000054231 4,65 EUR 45 XPAR jAj6AarZuD005pG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:06:09 FR 0000054231 4,645 EUR 200 XPAR jAj6Aaronn000e10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:07:09 FR 0000054231 4,645 EUR 200 XPAR jAj6Aarool000ee0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:07:41 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6AaropI000f90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:17:43 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6Aaroyz000lM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:19:00 FR 0000054231 4,64 EUR 30 XPAR jAj6Aarp0F000nH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:37:29 FR 0000054231 4,64 EUR 40 XPAR jAj6AarpI7001570 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:46:01 FR 0000054231 4,64 EUR 130 XPAR jAj6AarpQP001dH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:48:49 FR 0000054231 4,63 EUR 200 XPAR jAj6AarpT7001g40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

08:48:49 FR 0000054231 4,605 EUR 100 XPAR jAj6AarpT7001gD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

09:09:51 FR 0000054231 4,605 EUR 100 XPAR jAj6AarpnS0022p0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

10:40:27 FR 0000054231 4,6 EUR 200 XPAR jAj6AarrD7003nE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

12:35:01 FR 0000054231 4,6 EUR 200 XPAR jAj6Aarszz004yN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

12:35:01 FR 0000054231 4,58 EUR 200 XPAR jAj6Aarszz004yW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

14:22:32 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6Aarug1005x80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

14:29:39 FR 0000054231 4,64 EUR 64 XPAR jAj6Aarumx0060z0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

14:29:39 FR 0000054231 4,64 EUR 136 XPAR jAj6Aarumx006180 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

14:53:51 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6AarvAL006ED0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

15:01:55 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6AarvI9006Hj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 14/12/2018

15:02:06 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6AarvIL006Hs0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Présidente du Directoire Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

