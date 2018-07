HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 16/07/2018 AU 20/07/2018

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 16 au 20 juillet 2018

Paris, le 23 juillet 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 19/07/2018 FR 0000054231 1 000 5,03918 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 20/07/2018 FR 0000054231 1 000 5,042 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 19/07/2018

12:53:09 FR 0000054231 5,04 EUR 82 XPAR jAj6Aa0EkN002Ep0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 19/07/2018

13:10:05 FR 0000054231 5,03 EUR 500 XPAR jAj6Aa0F0n002KZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 19/07/2018

13:59:54 FR 0000054231 5,05 EUR 118 XPAR jAj6Aa0Fmz002vw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 19/07/2018

14:40:47 FR 0000054231 5,05 EUR 300 XPAR jAj6Aa0GQY0039D0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 20/07/2018

07:05:49 FR 0000054231 5,05 EUR 300 XPAR jAj6Aa0Vnp000Df0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 20/07/2018

08:05:20 FR 0000054231 5,05 EUR 100 XPAR jAj6Aa0WjP001PK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 20/07/2018

13:06:01 FR 0000054231 5,04 EUR 70 XPAR jAj6Aa0bQO003gJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 20/07/2018

13:38:02 FR 0000054231 5,04 EUR 130 XPAR jAj6Aa0bvL004130 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 20/07/2018

13:38:02 FR 0000054231 5,04 EUR 200 XPAR jAj6Aa0bvL0041C0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 20/07/2018

14:30:42 FR 0000054231 5,03 EUR 200 XPAR jAj6Aa0ckL004UK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Présidente du Directoire Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

