HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 17/12/2018 AU 21/12/2018

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 17 au 21 décembre 2018

Paris, le 24 décembre 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 17/12/2018 FR 0000054231 3 000 4,61 XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 18/12/2018 FR 0000054231 3 000 4,61 XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 19/12/2018 FR 0000054231 2 470 4,56 XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 20/12/2018 FR 0000054231 3 000 4,53 XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 21/12/2018 FR 0000054231 3 000 4,52 XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

08:07:21 FR 0000054231 4,65 EUR 200 XPAR jAj6AasuFc000dY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

08:14:27 FR 0000054231 4,645 EUR 200 XPAR jAj6AasuMU000sH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

09:53:41 FR 0000054231 4,57 EUR 200 XPAR jAj6AasvuX002LV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

09:53:42 FR 0000054231 4,55 EUR 200 XPAR jAj6AasvuX002Le0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

11:04:37 FR 0000054231 4,55 EUR 200 XPAR jAj6Aasx1A004Ou0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

11:08:01 FR 0000054231 4,55 EUR 200 XPAR jAj6Aasx4S004Th0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

12:42:53 FR 0000054231 4,6 EUR 76 XPAR jAj6AasyYG005nC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

12:42:53 FR 0000054231 4,6 EUR 124 XPAR jAj6AasyYG005nL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

14:54:48 FR 0000054231 4,6 EUR 600 XPAR jAj6Aat0bu007kf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

15:11:05 FR 0000054231 4,635 EUR 200 XPAR jAj6Aat0rh007vx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

15:11:19 FR 0000054231 4,635 EUR 200 XPAR jAj6Aat0rt007wF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

15:37:23 FR 0000054231 4,63 EUR 88 XPAR jAj6Aat1H80087t0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

15:37:23 FR 0000054231 4,63 EUR 112 XPAR jAj6Aat1H8008820 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

16:17:22 FR 0000054231 4,63 EUR 100 XPAR jAj6Aat1tp008Ua0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-17

16:17:22 FR 0000054231 4,63 EUR 300 XPAR jAj6Aat1tp008Uj0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

08:40:08 FR 0000054231 4,6 EUR 200 XPAR jAj6AatHEt001Lg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

08:40:16 FR 0000054231 4,6 EUR 175 XPAR jAj6AatHF2001Lr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

08:51:47 FR 0000054231 4,6 EUR 25 XPAR jAj6AatHQA001Ui0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

09:12:19 FR 0000054231 4,6 EUR 125 XPAR jAj6AatHk1001mm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

09:12:19 FR 0000054231 4,6 EUR 71 XPAR jAj6AatHk1001mv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

09:52:06 FR 0000054231 4,65 EUR 200 XPAR jAj6AatIMX0023V0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

10:03:03 FR 0000054231 4,65 EUR 200 XPAR jAj6AatIX8002Hx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

11:14:18 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6AatJe4003Mi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

11:40:21 FR 0000054231 4,64 EUR 200 XPAR jAj6AatK3I003VB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

12:03:41 FR 0000054231 4,6 EUR 4 XPAR jAj6AatKPs003Z10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

12:03:41 FR 0000054231 4,6 EUR 174 XPAR jAj6AatKPs003ZA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

12:37:09 FR 0000054231 4,6 EUR 26 XPAR jAj6AatKwG003eK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

12:37:09 FR 0000054231 4,6 EUR 200 XPAR jAj6AatKwG003eT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

12:37:09 FR 0000054231 4,58 EUR 138 XPAR jAj6AatKwG003ec0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

13:05:04 FR 0000054231 4,58 EUR 62 XPAR jAj6AatLNI003kX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

13:05:04 FR 0000054231 4,58 EUR 200 XPAR jAj6AatLNI003kg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

14:19:19 FR 0000054231 4,63 EUR 200 XPAR jAj6AatMX7004IF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

14:29:40 FR 0000054231 4,595 EUR 200 XPAR jAj6AatMhA004Kw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

14:59:06 FR 0000054231 4,595 EUR 200 XPAR jAj6AatN9c004eO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

15:00:36 FR 0000054231 4,595 EUR 56 XPAR jAj6AatNB4004fB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-18

15:18:28 FR 0000054231 4,6 EUR 144 XPAR jAj6AatNSO004mD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

08:30:00 FR 0000054231 4,585 EUR 22 XPAR jAj6AatdYb000MT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

09:20:16 FR 0000054231 4,585 EUR 178 XPAR jAj6AateLI000tw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

09:20:16 FR 0000054231 4,555 EUR 172 XPAR jAj6AateLI000u50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

13:05:45 FR 0000054231 4,555 EUR 28 XPAR jAj6AathrT002Nc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

13:52:36 FR 0000054231 4,55 EUR 200 XPAR jAj6Aatiao002Wb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

13:52:36 FR 0000054231 4,55 EUR 1000 XPAR jAj6Aatiao002Wk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

14:11:22 FR 0000054231 4,55 EUR 11 XPAR jAj6Aatisy002Yn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

14:11:22 FR 0000054231 4,55 EUR 189 XPAR jAj6Aatisy002Yw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

16:03:29 FR 0000054231 4,56 EUR 200 XPAR jAj6AatkdU003gp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

16:03:34 FR 0000054231 4,56 EUR 200 XPAR jAj6AatkdY003gy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

16:03:37 FR 0000054231 4,56 EUR 200 XPAR jAj6Aatkdb003h70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19

16:13:10 FR 0000054231 4,55 EUR 70 XPAR jAj6Aatkmr003n10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

08:27:31 FR 0000054231 4,54 EUR 400 XPAR jAj6Aatzzm001Zx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

08:37:43 FR 0000054231 4,54 EUR 100 XPAR jAj6Aau09f001or0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

12:19:06 FR 0000054231 4,51 EUR 276 XPAR jAj6Aau3bt00BHk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

12:33:10 FR 0000054231 4,51 EUR 20 XPAR jAj6Aau3pV00Bwu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

12:45:25 FR 0000054231 4,51 EUR 204 XPAR jAj6Aau41M00CdU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

14:21:09 FR 0000054231 4,55 EUR 500 XPAR jAj6Aau5Vy00EI10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

14:21:09 FR 0000054231 4,55 EUR 500 XPAR jAj6Aau5Vy00EIA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

14:23:30 FR 0000054231 4,53 EUR 300 XPAR jAj6Aau5YI00EJc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

14:41:50 FR 0000054231 4,53 EUR 200 XPAR jAj6Aau5q100EqL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

14:48:22 FR 0000054231 4,52 EUR 400 XPAR jAj6Aau5wJ00ErN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20

14:56:36 FR 0000054231 4,52 EUR 100 XPAR jAj6Aau64K00Esp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

08:08:53 FR 0000054231 4,5 EUR 23 XPAR jAj6AauMBG001FE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

08:11:02 FR 0000054231 4,5 EUR 250 XPAR jAj6AauMDL001I70 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

08:28:43 FR 0000054231 4,5 EUR 25 XPAR jAj6AauMUU002600 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

08:48:06 FR 0000054231 4,5 EUR 2 XPAR jAj6AauMnE002kk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

11:58:05 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AauPl5008bd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

13:38:30 FR 0000054231 4,53 EUR 300 XPAR jAj6AauRKF009mV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

13:38:36 FR 0000054231 4,53 EUR 300 XPAR jAj6AauRKL009n50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

13:38:43 FR 0000054231 4,53 EUR 300 XPAR jAj6AauRKU009nE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

13:39:12 FR 0000054231 4,53 EUR 300 XPAR jAj6AauRKy009nf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

14:26:08 FR 0000054231 4,53 EUR 300 XPAR jAj6AauS4M00AQk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

15:18:20 FR 0000054231 4,52 EUR 300 XPAR jAj6AauSss00Auy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

15:18:32 FR 0000054231 4,52 EUR 300 XPAR jAj6AauSt400Avh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21

15:31:22 FR 0000054231 4,52 EUR 300 XPAR jAj6AauT5W00B1k0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Présidente du Directoire Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

