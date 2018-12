HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 24/12/2018 AU 29/12/2018

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 24 au 29 décembre 2018

Paris, le 31 décembre 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 24/12/2018 FR 0000054231 2 697 4,49 XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 27/12/2018 FR 0000054231 3 000 4,49 XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/12/2018 FR 0000054231 3 000 4,44 XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

08:36:25 FR 0000054231 4,45 EUR 300 XPAR jAj6AavS2a000ja0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

09:42:18 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AavT4K001Lw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

09:42:23 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AavT4Q001M50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

09:42:28 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AavT4T001ME0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

09:42:53 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AavT4u001MN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

10:07:06 FR 0000054231 4,5 EUR 197 XPAR jAj6AavTSM001Ox0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

10:07:06 FR 0000054231 4,5 EUR 553 XPAR jAj6AavTSM001P60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24

10:10:15 FR 0000054231 4,5 EUR 447 XPAR jAj6AavTVP001Qw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

08:06:27 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawX0D000Rz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

08:07:43 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawX1R000SW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

08:07:46 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawX1U000Sh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

08:20:13 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawXDX000Wv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

08:20:18 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawXDd000X40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

08:22:13 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawXFT000Y90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

08:36:04 FR 0000054231 4,49 EUR 55 XPAR jAj6AawXSu000bF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

09:55:04 FR 0000054231 4,49 EUR 245 XPAR jAj6AawYhM001AU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

09:55:55 FR 0000054231 4,49 EUR 55 XPAR jAj6AawYi9001Av0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

10:08:33 FR 0000054231 4,49 EUR 245 XPAR jAj6AawYuO001Fi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

10:08:33 FR 0000054231 4,465 EUR 255 XPAR jAj6AawYuO001Fr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

10:56:22 FR 0000054231 4,465 EUR 45 XPAR jAj6AawZee001a00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-27

13:22:16 FR 0000054231 4,44 EUR 300 XPAR jAj6Aawbvp003SM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

08:04:03 FR 0000054231 4,4 EUR 300 XPAR jAj6AawtRR000690 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

08:04:05 FR 0000054231 4,4 EUR 300 XPAR jAj6AawtRU0006J0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

08:04:11 FR 0000054231 4,4 EUR 300 XPAR jAj6AawtRa0006T0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

08:04:57 FR 0000054231 4,4 EUR 44 XPAR jAj6AawtSJ0007K0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

08:41:26 FR 0000054231 4,45 EUR 100 XPAR jAj6Aawu1c000Js0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

08:43:56 FR 0000054231 4,45 EUR 1 XPAR jAj6Aawu42000KU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

09:05:10 FR 0000054231 4,45 EUR 3 XPAR jAj6AawuOa000OU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

09:21:53 FR 0000054231 4,45 EUR 22 XPAR jAj6Aawuel000UO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

09:46:45 FR 0000054231 4,45 EUR 27 XPAR jAj6Aawv2p000fu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

11:24:40 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawwZc002E50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

11:24:52 FR 0000054231 4,5 EUR 300 XPAR jAj6AawwZo002EF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

12:40:08 FR 0000054231 4,5 EUR 193 XPAR jAj6Aawxke0039d0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

12:40:32 FR 0000054231 4,5 EUR 14 XPAR jAj6Aawxkz0039n0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

12:40:32 FR 0000054231 4,5 EUR 187 XPAR jAj6Aawxkz0039w0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

12:40:32 FR 0000054231 4,5 EUR 9 XPAR jAj6Aawxkz003A50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

13:15:53 FR 0000054231 4,41 EUR 300 XPAR jAj6AawyJE003P00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

14:20:32 FR 0000054231 4,45 EUR 20 XPAR jAj6AawzJl003ZT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

14:21:58 FR 0000054231 4,45 EUR 280 XPAR jAj6AawzLA003Zk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

14:21:58 FR 0000054231 4,4 EUR 121 XPAR jAj6AawzLA003Zt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-28

14:43:34 FR 0000054231 4,4 EUR 179 XPAR jAj6Aawzg5003vR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Présidente du Directoire Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

