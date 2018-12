HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 26/11/2018 AU 30/11/2018

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 26 au 30 novembre 2018

Paris, le 3 décembre 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 26/11/2018 FR 0000054231 1950 4,31 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 27/11/2018 FR 0000054231 1818 4,36 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/11/2018 FR 0000054231 1920 4,29 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 29/11/2018 FR 0000054231 2057 4,34 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 30/11/2018 FR 0000054231 1930 4,26 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 26/11/2018

10:09:33 FR 0000054231 4,3 EUR 460 XPAR jAj6AalK9L001f10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 26/11/2018

10:09:33 FR 0000054231 4,3 EUR 490 XPAR jAj6AalK9L001fA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 26/11/2018

10:09:46 FR 0000054231 4,3 EUR 500 XPAR jAj6AalK9X001fT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 26/11/2018

13:43:31 FR 0000054231 4,345 EUR 430 XPAR jAj6AalNUR002gz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 26/11/2018

13:43:31 FR 0000054231 4,345 EUR 70 XPAR jAj6AalNUR002h80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

09:11:39 FR 0000054231 4,355 EUR 171 XPAR jAj6Aalfis006ZA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

09:53:50 FR 0000054231 4,36 EUR 400 XPAR jAj6AalgNh00AQY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

10:31:19 FR 0000054231 4,36 EUR 129 XPAR jAj6Aalgxy00Dqa0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

11:03:11 FR 0000054231 4,36 EUR 271 XPAR jAj6AalhSp00HTR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

11:03:11 FR 0000054231 4,36 EUR 29 XPAR jAj6AalhSp00HTa0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

11:09:03 FR 0000054231 4,33 EUR 112 XPAR jAj6AalhYV00IUK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

14:11:24 FR 0000054231 4,33 EUR 112 XPAR jAj6AalkOw00eOk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

15:53:53 FR 0000054231 4,36 EUR 156 XPAR jAj6Aalm0800nu20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

16:11:07 FR 0000054231 4,36 EUR 80 XPAR jAj6AalmGn00o8o0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

16:11:07 FR 0000054231 4,37 EUR 240 XPAR jAj6AalmGn00o8x0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/11/2018

16:20:09 FR 0000054231 4,37 EUR 118 XPAR jAj6AalmPY00oIo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

08:30:58 FR 0000054231 4,31 EUR 320 XPAR jAj6Aam1Z3000wh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

08:30:58 FR 0000054231 4,3 EUR 300 XPAR jAj6Aam1Z3000wq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

08:30:58 FR 0000054231 4,29 EUR 300 XPAR jAj6Aam1Z3000wz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

08:30:58 FR 0000054231 4,28 EUR 300 XPAR jAj6Aam1Z3000x80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

10:05:18 FR 0000054231 4,275 EUR 100 XPAR jAj6Aam32J0023A0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

10:35:30 FR 0000054231 4,275 EUR 100 XPAR jAj6Aam3VY003CK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

10:35:43 FR 0000054231 4,275 EUR 100 XPAR jAj6Aam3Vk003CU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

14:42:08 FR 0000054231 4,285 EUR 100 XPAR jAj6Aam7MF00DrW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

14:42:21 FR 0000054231 4,285 EUR 100 XPAR jAj6Aam7MR00DsZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

14:53:43 FR 0000054231 4,285 EUR 100 XPAR jAj6Aam7XR00EIK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/11/2018

15:00:21 FR 0000054231 4,285 EUR 100 XPAR jAj6Aam7ds00Eb10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

08:03:35 FR 0000054231 4,345 EUR 357 XPAR jAj6AamNc6000Qd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

08:04:03 FR 0000054231 4,345 EUR 300 XPAR jAj6AamNcX000Rw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

08:04:09 FR 0000054231 4,34 EUR 300 XPAR jAj6AamNcd000S60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

08:18:39 FR 0000054231 4,3 EUR 284 XPAR jAj6AamNqg000Zm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

08:33:47 FR 0000054231 4,35 EUR 123 XPAR jAj6AamO5J000iB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

09:38:13 FR 0000054231 4,38 EUR 300 XPAR jAj6AamP5h001jK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

11:05:41 FR 0000054231 4,35 EUR 77 XPAR jAj6AamQSJ002760 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

12:10:49 FR 0000054231 4,3 EUR 16 XPAR jAj6AamRTM002TF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

14:35:19 FR 0000054231 4,3 EUR 280 XPAR jAj6AamTjB005P20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 29/11/2018

15:24:20 FR 0000054231 4,3 EUR 20 XPAR jAj6AamUUb006mk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

08:50:46 FR 0000054231 4,25 EUR 208 XPAR jAj6AamkpH000y60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

09:46:37 FR 0000054231 4,295 EUR 200 XPAR jAj6AamlhN001Lu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

09:46:54 FR 0000054231 4,295 EUR 200 XPAR jAj6Aamlhc001M50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

10:23:02 FR 0000054231 4,285 EUR 95 XPAR jAj6AammGa001oJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

10:23:02 FR 0000054231 4,285 EUR 105 XPAR jAj6AammGa001oS0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

10:52:36 FR 0000054231 4,25 EUR 40 XPAR jAj6AammjD0028x0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

11:03:11 FR 0000054231 4,25 EUR 70 XPAR jAj6AammtR002Eg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

11:06:34 FR 0000054231 4,25 EUR 90 XPAR jAj6Aammwj002HL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

11:21:40 FR 0000054231 4,25 EUR 131 XPAR jAj6AamnBM002PS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

12:16:18 FR 0000054231 4,25 EUR 69 XPAR jAj6Aamo2C002mm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

13:19:49 FR 0000054231 4,25 EUR 200 XPAR jAj6Aamp1f003L50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

14:56:38 FR 0000054231 4,24 EUR 200 XPAR jAj6AamqXN004Yx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

15:35:53 FR 0000054231 4,25 EUR 219 XPAR jAj6Aamr9M005BP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 30/11/2018

15:37:02 FR 0000054231 4,25 EUR 103 XPAR jAj6AamrAT005DK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Présidente du Directoire Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: HIGHCO via Globenewswire