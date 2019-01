HIGHCO : MARGE BRUTE T4 2018

Paris, le 23 janvier 2019 (18h)



2018 : NOUVELLE ANNEE DE CROISSANCE SOLIDE POUR HIGHCO

(MB +2,6% PCC)

6ème année de croissance consécutive avec une part dans le Digital qui atteint 53%

Marge brute (MB) T4 2018 (1) de 23,19 M€ en hausse de 11,5% à données publiées et de 3,5% à PCC (2) .

MB 2018 (1) de 87,57 M€ en hausse de 6,5% à données publiées et de 2,6% à PCC (2) .

Nouvelle forte croissance des activités digitales : T4 PCC à +12,2% ; 2018 PCC à +9,2%.

Croissance annuelle soutenue en France : T4 PCC à +0,3% ; 2018 PCC à +4,4%.

Repli au Benelux malgré un rebond au T4 : T4 PCC à +10,9% ; 2018 PCC à -2,6%.

Amélioration de la rentabilité 2018 conforme aux guidances

Hausse de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB)(3) de l'ordre de 20 bps.

Marge brute (en M€)(1) 2018 2017 publié 2017 PCC(2) Variation

2018 / 2017 publié Variation

2018 / 2017 PCC(2) T1 20,73 20,38 20,38 +1,7% +1,7% T2 22,47 21,90 21,90 +2,6% +2,6% T3 21,19 19,16 20,62 +10,6% +2,7% T4 23,19 20,79 22,41 +11,5% +3,5% Total annuel 87,57 82,24 85,31 +6,5% +2,6%

(1) Données en cours d'audit.

(2) PCC : à périmètre comparable (i.e. en incluant la société Useradgents sur 6 mois en 2017 et 2018, à partir du 1er juillet) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors coût des plans d'attribution gratuite d'actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(4) Excédent net de trésorerie (ou cash net) : trésorerie (actif) moins endettement financier brut (passif).

Cécile COLLINA-HUE, Présidente du Directoire : « Avec un bon 4ème trimestre toujours tiré par le Digital, HighCo poursuit sa dynamique de croissance pour une 6ème année consécutive avec une marge brute en hausse de 2,6% à PCC. En dépit du contexte social et des questions soulevées par la nouvelle réglementation encadrant les promotions - issue des états généraux de l'alimentation - la complémentarité de nos offres et le renforcement de nos expertises dans le data marketing nous ont permis d'accompagner nos principaux clients dans des projets structurants. HighCo consolide ainsi sa position d'acteur majeur sur le marché et anticipe une nouvelle année de croissance. »

NOUVELLE FORTE CROISSANCE DES ACTIVITES DIGITALES

Toujours porté par le Digital, le Groupe affiche une forte croissance d'activité au T4 2018 avec une progression de 11,5% à données publiées et de 3,5% à périmètre et change comparables (PCC) à 23,19 M€.

La marge brute du Groupe ressort ainsi à 87,57 M€ en 2018, en progression de 6,5% à données publiées et de 2,6% PCC.

Avec une hausse de 12,2% PCC au T4 2018, le Digital affiche un second trimestre consécutif de croissance à deux chiffres (T3 2018 PCC +13,4%). La part du Digital dans les activités du Groupe continue ainsi sa forte progression, atteignant 58,3% (contre 50,2% publié au T4 2017). Les activités offline terminent sur le dernier trimestre en repli de 6,7% (PCC).

En 2018, les activités digitales progressent globalement de 9,2% PCC, représentant 52,9% de la marge brute du Groupe (47,8% publié en 2017). Cette forte croissance est principalement portée par l'accélération de la digitalisation des activités DATA, et l'intégration réussie de Useradgents (100% Digital) au S2. Les activités offline baissent de 3,8% PCC sur l'exercice.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires 2018 s'élève à 173,8 M€.

CROISSANCE ANNUELLE SOUTENUE EN FRANCE

La France affiche une marge brute de 16,93 M€ au T4 2018 en progression de 0,3% PCC, soit 73,0% de la marge brute du Groupe. Cette croissance est à lire dans le contexte d'une forte hausse de l'activité aux derniers trimestres des années précédentes (T4 2016 à +11,3% PCC ; T4 2017 à +4,1% PCC).

Sur l'exercice 2018, la marge brute en France s'élève à 64,68 M€ en progression de 4,4% PCC, soutenue par la bonne dynamique des activités DRIVE TO STORE et la forte croissance des activités DATA.

Comme pour l'ensemble du Groupe, cette croissance est tirée en France par le fort développement des activités digitales, qui progressent de 8,6% PCC et dont la part atteint 67,2% de la marge brute sur le dernier trimestre.

En 2018, les activités digitales progressent de 9,2% PCC et leur part représente 59,8%, alors que les activités offline sont en retrait de 2,1% PCC sur l'exercice.

REPLI AU BENELUX MALGRE UN REBOND AU T4

Au T4 2018, la marge brute à l'International est en croissance de 13,4% PCC pour s'établir à 6,26 M€, soit 27,0% de la marge brute du Groupe, bénéficiant d'un effet de base favorable (T4 2017 à -7,9% PCC). Au Benelux, la marge brute progresse de 10,9% PCC sur le dernier trimestre et s'affiche à 5,93 M€.

En 2018, la marge brute à l'International s'affiche à 22,90 M€, en retrait de 1,9% PCC.

Le Benelux, malgré un rebond au dernier trimestre, reste en repli de 2,6% PCC sur l'exercice, représentant 24,9% de la marge brute du Groupe. La croissance de 7,3% des activités digitales sur l'année, représentant une part de 29,9% de la marge brute de la zone, ne permet pas de compenser la baisse des volumes de coupons papier traités et de médias in-store offline.

Enfin, en Europe du sud, après un très bon S2 2018, les activités sont en forte croissance sur l'exercice (+15,9% PCC), aussi bien en Espagne qu'en Italie, et représentent désormais 1,3% de la marge brute du Groupe.

AMELIORATION DE LA RENTABILITE 2018 CONFORME AUX GUIDANCES

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, HighCo confirme ses guidances 2018 et anticipe une hausse de la marge opérationnelle ajustée(3) de l'ordre de 20 bps (marge opérationnelle ajustée 2017 : 18,1%).

L'excédent net de trésorerie(4) estimé, incluant la ressource en fonds de roulement des activités DATA, est de l'ordre de 52 M€ au 31 décembre 2018 (45,91 M€ au 31 décembre 2017).

La publication des comptes annuels 2018 aura lieu le 26 mars prochain (après la clôture des marchés). Une réunion d'analystes se tiendra le mercredi 27 mars à 14h30.



A propos de HighCo

Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

