HIGHCO : Marge Brute T1 2020

Aix-en-Provence, le 22 avril 2020 (18h)

HIGHCO : 1ER TRIMESTRE EN REPLI DE 10,3 % (MB) IMPACTE PAR LE COVID-19

Point de contexte : impacts de l’épidémie sur les activités du Groupe

Baisse d’activité au T1 2020 malgré une situation à fin février en légère croissance (MB)

Marge brute (MB) T1 2020 (1) de 20,79 M€ en repli de 10,3% à données publiées et à PCC (2) .

de 20,79 M€ en repli de 10,3% à données publiées et à PCC . Meilleure résistance des activités digitales : T1 PCC à -7,8%.

Forte baisse en France : T1 PCC à -13,6%.

Stabilité à l’International : T1 PCC à +0,5%.

T2 2020 attendu avec un repli plus marqué qu’au T1

COVID-19 : point de situation des mesures engagées par le Groupe

Cash brut de 7,8 M€ à fin mars 2020.

Demande accordée d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 30 M€.

Assemblée Générale du 11 mai 2020 à huis clos

en M€ 2020 2019 publié 2019 PCC(2) Variation

2020 / 2019 publié Variation

2020 / 2019 PCC(2) Marge brute T1(1) 20,79 23,17 23,17 -10,3% -10,3%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Après sept années consécutives de croissance et malgré un bon début d’année 2020, la dynamique a été stoppée brutalement par la crise du COVID-19. Dans ce contexte sanitaire et économique sans précédent, je suis fier des managers et des collaborateurs qui font preuve d’une grande capacité d’adaptation et de réactivité. Je suis confiant dans l’organisation mise en place nous permettant de continuer à accompagner nos clients. Aujourd’hui, à 30 ans, HighCo reste un groupe solide, prêt à surmonter cette épreuve ».





POINT DE CONTEXTE ACTIVITE

L’épidémie a un impact significatif sur les activités du Groupe suite notamment à :

la fermeture des grandes surfaces spécialisées (GSS) qui représentent environ 20% de l’activité du Groupe ;

en ce qui concerne les activités du Groupe liées directement ou indirectement aux grandes surfaces alimentaires (GSA), on note : une diminution des promotions des marques et le report ou l’annulation des temps forts d’enseignes alimentaires impactant les activités drive to store ; un accès aux magasins alimentaires rendu difficile pour les merchandisers et l’arrêt des prestations d’impression, limitant les activités de médias in-store ; la saturation des sites de drive et de e-commerce alimentaire entraînant une forte baisse des display media, limitant ainsi la meilleure résilience attendue des activités digitales du Groupe ; la relative bonne tenue à date des activités mobiles du Groupe (envoi de push SMS, développement d’applications mobile).



Par ailleurs, le Groupe maintient l’organisation ad hoc mise en place dans chaque filiale pour continuer à accompagner au mieux ses clients.

BAISSE D’ACTIVITE AU T1 2020 MALGRE UNE SITUATION A FIN FEVRIER EN LEGERE CROISSANCE

Malgré un début d’année en croissance et conforme au budget, les mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19 ont touché l’ensemble des activités de nos clients, marques et distributeurs, dès le mois de mars, aboutissant à un repli pour HighCo de 27,4% sur ce seul mois. La marge brute du Groupe s’est ainsi contractée de 10,3% à 20,79 M€ au T1 2020.

Le Digital résiste mieux et affiche une baisse limitée à 7,8% PCC, tiré par les activités Mobile en croissance sur le trimestre. La part du Digital dans les activités du Groupe continue de progresser pour atteindre 54,9% sur le trimestre (53,4% publié au T1 2019).

Forte baisse en France

FRANCE Marge brute (en M€) Variation 2020 / 2019 % Marge brute globale 2020 2019 publié Publié PCC T1 15,30 17,70 -13,6% -13,6% 73,6%

En repli de 13,6%, la France affiche une marge brute de 15,30 M€ au T1 2020 et représente 73,6% de la marge brute du Groupe. En dehors des activités Mobile qui affichent une légère croissance sur la période, les autres activités enregistrent de fortes baisses sur le mois de mars.

Stabilité à l’International

INTERNATIONAL Marge brute (en M€) Variation 2020 / 2019 % Marge brute globale 2020 2019 publié Publié PCC T1 5,49 5,47 +0,5% +0,5% 26,4% dont Benelux 5,18 5,18 +0,0% +0,0% 24,9%

La marge brute à l’International est en légère croissance de 0,5% PCC pour s’établir à 5,49 M€ au T1 2020, soit 26,4% de la marge brute du Groupe. Au Benelux, la marge brute reste stable à 5,18 M€ sur le trimestre bénéficiant de mesures strictes de confinement plus tardives au Luxembourg (début avril). En croissance de 9,8%, les activités en Europe du sud sont mieux orientées et représentent 1,5% de la marge brute du Groupe.

T2 2020 ATTENDU AVEC UN REPLI PLUS MARQUE QU’AU T1

Comme anticipé fin mars et suite aux prolongations des mesures de confinement, le T2 2020 devrait être encore plus impacté par les mesures prises par les autorités et afficher un repli significatif aussi bien en France qu’à l’International.

L’ensemble des activités sera impacté compte tenu :

de l’importance du T2 dans la saisonnalité de l’activité du Groupe (Pâques, fêtes des mères et des pères),

du report de nombreux évènements sportifs servant de support aux temps forts des enseignes de la grande distribution (Euro 2020 de football de l’UEFA reporté à 2021, report des Jeux Olympiques d’Eté, report du Tour de France en août 2020, etc.).

COVID-19 : POINT DE SITUATION DES MESURES ENGAGEES PAR LE GROUPE

Collaborateurs

HighCo a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les effets de l’épidémie sur ses collaborateurs :

rappel et diffusion des « gestes barrières » sur différents supports de communication et renforcement des mesures de protection sanitaire dès les premières annonces des autorités ;

fermeture des sites du Groupe et déploiement de mesures pour préserver la continuité d’activité (télétravail) ;

maintien de la cohésion de Groupe grâce aux différents outils collaboratifs mis en place.

Situation de trésorerie et plan d’actions

A fin mars, le niveau de cash brut (hors ressource nette en fond de roulement) était de 7,8 M€ (10,56 M€ au 31 décembre 2019).

Pour faire face à la baisse d’activité et afin de préserver sa trésorerie, le Groupe a pris les mesures suivantes :

recours aux dispositifs gouvernementaux mis à sa disposition afin de réduire l’impact de la situation (report du paiement des charges fiscales et sociales, chômage partiel de l’ordre de 35% , etc.), en particulier demande accordée pour un prêt garanti par l’Etat (PGE) auprès de son pool bancaire historique pour 30 M€ avec objectif de remboursement rapide ;

, etc.), en particulier avec objectif de remboursement rapide ; convention de crédit conclue en 2015 : remboursement de l’échéance de janvier 2020 (2,25 M€) et accord des banques sur le report en principal de six mois des deux dernières échéances initialement prévues en juillet 2020 (2,25 M€) et janvier 2021 (2,25 M€) ;

plan d’économies sur les charges fixes initialement prévues (frais commerciaux, coûts de communication, etc.) ;

suspension du programme de rachats d’actions ;

suspension des investissements non prioritaires (CAPEX) ;

proposition à la prochaine assemblée générale d’affecter en réserves l’intégralité du bénéfice 2019.





RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019 ET ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020

Le document d’enregistrement universel 2019 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 16 avril 2020 sous le n° D.20-0300. Ce document, contenant le rapport financier annuel, est disponible sur le site Internet de la Société ( www.highco.com ), rubrique « Investisseurs / Rapport Annuel ».

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises par les autorités pour limiter les rassemblements, la Société rappelle que l’Assemblée générale annuelle se tiendra exceptionnellement à huis clos le 11 mai 2020. L'avis de convocation, publié au BALO le 20 avril 2020 et consultable sur le site Internet de la Société www.highco.com (rubrique « Investisseurs – Assemblées générales »), contient les modalités de participation. La société rappelle également qu’elle a allongé le délai pour recevoir les questions écrites des actionnaires, envoyées par email à l’adresse comfi@highco.com accompagnées de l’attestation d’inscription en compte, jusqu’au mercredi 6 mai 2020 à 18 heures.

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T2 et S1 2020 : Jeudi 16 juillet 2020

Résultats semestriels 2020 : Mercredi 26 août 2020

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2020 : Jeudi 27 août 2020

Marge brute T3 et 9 mois 2020 : Mercredi 14 octobre 2020

Marge brute T4 et 12 mois 2020 : Mercredi 20 janvier 2021





