HIGHCO : Marge Brute T2 2019

Aix-en-Provence, le 17 juillet 2019 (18h)

HIGHCO : L’ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU 2EME TRIMESTRE (MB) A 3,9% PCC DEVRAIT SE POURSUIVRE AU 2ND SEMESTRE

Accélération de la croissance d’activité

Marge brute (MB) T2 2019 (1) de 25,03 M€ en hausse de 11,4% à données publiées et de 3,9% à PCC (2) .

de 25,03 M€ en hausse de 11,4% à données publiées et de 3,9% à PCC . MB S1 2019 (1) de 48,20 M€ en hausse de 11,6% à données publiées et de 3,5% à PCC (2) .

de 48,20 M€ en hausse de 11,6% à données publiées et de 3,5% à PCC . Très forte croissance des activités digitales : T2 PCC à +10,7% ; S1 PCC à +8,7%.

Forte croissance en France : T2 PCC à +4,6% ; S1 PCC à +4,2%.

Croissance à l’International : T2 PCC à +2,0% ; S1 PCC à +1,4%.

Résultats semestriels 2019 : progression attendue du RAO ajusté(3) et de la marge opérationnelle ajustée(3)

Guidances 2019 : croissance d’activité meilleure qu’attendue avec un S2 supérieur à +3,9%

Croissance de la MB 2019 supérieure à 3,7% à PCC.

Légère hausse de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB)(3) (marge opérationnelle ajustée 2018 : 18,3%).

Marge brute (en M€)(1) 2019 2018 publié 2018 PCC(2) Variation

2019 / 2018 publié Variation

2019 / 2018 PCC(2) T1 23,17 20,73 22,48 +11,8% +3,1% T2 25,03 22,47 24,09 +11,4% +3,9% Total S1 48,20 43,19 46,58 +11,6% +3,5%

(1) Procédures d’examen limité des Commissaires aux Comptes en cours.

(2) PCC : à périmètre comparable (i.e. en incluant la société Useradgents sur 6 mois en 2018 et 2019, soit dès le 1er janvier) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Après un 1er trimestre solide, HighCo accélère sa croissance d’activité au 2ème trimestre à +3,9%, soutenue par la forte progression du Digital qui représente 54,8% de la marge brute du Groupe sur le semestre. Ces bonnes performances devraient se poursuivre au 2nd semestre, avec une croissance d’activité attendue supérieure à celle du 2ème trimestre ».





ACCELERATION DE LA CROISSANCE D’ACTIVITE

Après un T1 2019 solide (+3,1% PCC), le Groupe accélère sa croissance d’activité au T2 pour atteindre une marge brute de 25,03 M€, en progression de 11,4% à données publiées et de 3,9% à périmètre et change comparables (PCC).

Sur le S1 2019, la marge brute du Groupe ressort ainsi à 48,20 M€, en progression de 11,6% à données publiées et de 3,5% PCC.

Avec une hausse au T2 2019 de 10,7% PCC, le Digital reste le moteur de la croissance du Groupe. La part du Digital dans les activités du Groupe continue sa forte progression, atteignant 56,2% sur le trimestre (contre 49,4% publié au T2 2018).

Cette très bonne performance trimestrielle permet ainsi d’atteindre, à fin juin 2019, une part du Digital dans les activités du Groupe de 54,8%, en forte progression de 8,7% PCC. Les activités offline sont, quant à elle, en retrait de 2,2% PCC sur le semestre.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires du S1 2019 s’élève à 89,9 M€.

FORTE CROISSANCE EN FRANCE ; CROISSANCE A L’INTERNATIONAL

En France, la marge brute au T2 2019 s’établit à 18,62 M€, en forte progression de 4,6% PCC et représente 74,4% de la marge brute du Groupe. Cette croissance est portée par la bonne dynamique des activités digitales (+11,0% PCC), dont la part atteint 64,4% sur le trimestre.

Sur le S1 2019, la marge brute en France s’élève à 36,33 M€ en progression de 4,2% PCC, soutenue par le Digital (+9,4% PCC), dont la part passe de 54,5% à fin juin 2018 (excl. Useradgents) à 61,7% à fin juin 2019 (incl. Useradgents), bénéficiant notamment de la croissance des activités mobiles.

A l’International, la marge brute au T2 2019 s’affiche à 6,41 M€, en croissance de 2,0% PCC. Au Benelux, la marge brute progresse sur le trimestre de 2,2% PCC et s’affiche à 6,14 M€.

Sur le S1 2019, la marge brute à l’International s’élève à 11,87 M€, en hausse de 1,4% PCC. Au Benelux, après un T1 en légère progression (+0,7% PCC), la croissance d’activité ressort à 1,5% PCC sur le semestre, représentant 23,5% de la marge brute du Groupe. La croissance de 5,8% des activités digitales sur le semestre, représentant une part de 30,7% de la marge brute de la zone, permet de compenser la baisse des volumes de coupons papier traités et de médias in-store offline. En Europe du sud, les activités sont en léger retrait sur le semestre (-0.7% PCC) et représentent 1,1% de la marge brute du Groupe.

RESULTATS SEMESTRIELS 2019

Sur la base des travaux de consolidation actuellement en cours, le Groupe anticipe des résultats semestriels en progression avec notamment :

une hausse du RAO ajusté (3) et une légère progression de la marge opérationnelle ajustée (3) semestriels (RAO ajusté (3) S1 2018 : 11,32 M€ ; marge opérationnelle ajustée (3) S1 2018 : 26,2%) ;

et une légère progression de la marge opérationnelle ajustée semestriels (RAO ajusté S1 2018 : 11,32 M€ ; marge opérationnelle ajustée S1 2018 : 26,2%) ; une situation financière solide avec un excédent net de trésorerie (incluant la ressource en fond de roulement des activités DATA) attendu en hausse par rapport au 31/12/2018 (52,17 M€).

La publication des résultats semestriels 2019 aura lieu le mercredi 28 août prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique (analystes) se tiendra le jeudi 29 août.





GUIDANCES 2019 : CROISSANCE D’ACTIVITE MEILLEURE QU’ATTENDUE AVEC UN S2 SUPERIEUR A +3,9%

Avec une croissance d’activité au S2 attendue supérieure à celle du T2 (+3,9% PCC), le Groupe revoit ses guidances 2019 comme suit :

croissance de la marge brute 2019 supérieure à 3,7% PCC (MB 2018 : +2,6% PCC) avec une part du Digital du Groupe 2019 supérieure à 2018 (52,9% en 2018) ;

(MB 2018 : +2,6% PCC) avec une part du Digital du Groupe 2019 supérieure à 2018 (52,9% en 2018) ; légère hausse de la marge opérationnelle ajustée (marge opérationnelle ajustée 2018 : 18,3%).

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

