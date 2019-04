HIGHCO : NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 4 avril 2019 (15h)



MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITE

Titre concerné : HIGH CO (ISIN FR0000054231)

Marché concerné : Euronext Paris (Compartiment C)

HighCo a conclu un nouveau contrat de liquidité avec la société ODDO BHF SCA

Ce nouveau contrat de liquidité d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, a pris effet le 1er janvier 2019. Il remplace, depuis cette date, le précédent contrat de liquidité signé avec la société ODDO BHF SCA qui avait pris effet le 1er janvier 2010.

A la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

157 225 € en espèces ; et

50 000 titres.

La signature de ce nouveau contrat de liquidité fait suite à la décision de l'Autorité des Marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la résiliation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat, sont les suivantes :

Suspension du contrat : Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée. A l'initiative de l'émetteur dans certaines situations et en particulier par : la suspension du cours par le marché Euronext Paris ; si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions ou si le cours du titre ne se situe plus dans les fourchettes d'intervention.

Résiliation du contrat : Par l'émetteur, à tout moment, sans préavis, dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité. Par l'Animateur, avec un préavis de deux semaines. Par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.







A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T1 2019 : Jeudi 18 avril 2019

Marge brute T2 et S1 2019 : Mercredi 17 juillet 2019

Résultats semestriels 2019 : Mercredi 28 août 2019

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2019 : Jeudi 29 août 2019

Marge brute T3 et 9 mois 2019 : Mercredi 16 octobre 2019

Marge brute T4 et 12 mois 2019 : Mercredi 22 janvier 2020

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

