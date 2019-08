HIGHCO : Résultats semestriels 2019

Aix-en-Provence, le 28 août 2019 (18h)

S1 2019 : ACCELERATION DE LA CROISSANCE D'ACTIVITE ET AMELIORATION DES RESULTATS

Accélération de la croissance d’activité

Marge Brute (MB) S1 2019 de 48,20 M€ en hausse de 11,6% à données publiées et de 3,5% à PCC (1) .

. Très bonne dynamique des activités digitales : croissance de 8,7% à PCC, soit 54,8% des activités du Groupe au S1 2019.

Amélioration des résultats opérationnels

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté (2) de 12,72 M€, en hausse de 12,4%.

de 12,72 M€, en hausse de 12,4%. Marge opérationnelle ajustée (2) de 26,4%, en hausse de 20 points de base.

de 26,4%, en hausse de 20 points de base. Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 12,00 M€, en hausse de 16,9%.

Forte génération de cash

Cash net (3) au 30 juin 2019 de 60,23 M€, en hausse de 8,06 M€ par rapport au 31 décembre 2018.

au 30 juin 2019 de 60,23 M€, en hausse de 8,06 M€ par rapport au 31 décembre 2018. Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 2,85 M€ au 30 juin 2019, en hausse de 1,88 M€ par rapport au 31 décembre 2018.

Guidances 2019 : croissance d’activité revue à la hausse, de supérieure à +2,6% à supérieure à +3,7% (avec un S2 > +3,9%)

(en M€) S1 2019 S1 2018 Variation

S1 2019 / S1 2018 Marge brute 48,20 43,20



+11,6%

(+3,5% PCC(1)) Résultat des Activités Ordinaires ajusté(2) 12,72 11,32 +12,4% Marge opérationnelle ajustée(2) (en %) 26,4% 26,2% +20 bps Résultat Opérationnel Courant 12,00 10,27 +16,9% Résultat Net Part du Groupe 6,56 6,43 +2,0% Cash net(3) 60,23 52,17(4) +8,06 M€

(1) PCC : à périmètre comparable (i.e. en incluant notamment la filiale Useradgents dès le 1er janvier 2018) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration (S1 2019 : 0,17 M€ ; S1 2018 : 0,23 M€) et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2019 : 0,55 M€; S1 2018 : 0,82 M€). Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(3) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante.

(4) Au 31 décembre 2018.



Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Porté par ses activités digitales, HighCo a réalisé un très bon premier semestre 2019 avec une accélération de sa croissance organique et une forte progression de ses résultats opérationnels. Grâce à ces bonnes performances et fort de son positionnement stratégique, le Groupe a les moyens d’accélérer sa croissance au second semestre pour réaliser une 7ème année de croissance rentable consécutive ».

PERFORMANCES FINANCIERES AU S1 2019

Accélération de la croissance d’activité

Après un T1 en croissance de 3,1% à périmètre et change comparables (PCC), la croissance organique s’accélère au T2 à 3,9% PCC. La marge brute du S1 2019 s’élève à 48,20 M€, en progression de 11,6% à données publiées et de 3,5% à PCC. Le Groupe entame ainsi une 7ème année de croissance organique consécutive, tirée par la très bonne dynamique des activités digitales qui progressent de 8,7% (PCC) sur le semestre.

En France, la bonne dynamique de croissance se poursuit au S1 2019 : +4,2% PCC à 36,33 M€, soit 75,4% de la marge brute du Groupe. L’accélération de la croissance organique du Digital (+9,4% au S1 2019) et l’intégration sur la période de Useradgents, agence 100% digitale, génèrent une forte hausse de la part des activités digitales en France, qui passe de 54,5% au S1 2018 à 61,7% au S1 2019.

L’International est en croissance de 1,4% PCC au S1 2019 à 11,87 M€, avec le Benelux qui affiche une progression de 1,5% et l’Europe du Sud (Espagne et Italie) en léger repli de 0,7%.

Amélioration des résultats opérationnels

La croissance d’activité s’accompagne d’une progression de 12,4% du RAO ajusté à 12,72 M€ au S1 2019 avec :

une nouvelle hausse du RAO ajusté France de 9,7% à 11,13 M€ (S1 2018 : 10,15 M€) ;

une progression du RAO ajusté International de 35,9% à 1,59 M€ (S1 2018 : 1,17 M€).

La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) progresse de 20 points de base pour s’afficher à 26,4% (S1 2018 : 26,2%).

La croissance du RAO ajusté, la baisse du coût des plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2019 : 0,55 M€ ; S1 2018 : 0,82 M€) et la légère baisse des charges de restructurations (S1 2019 : 0,17 M€ ; S1 2018 : 0,23 M€) entraînent une forte progression du ROC, et du résultat opérationnel, de 16,9% à 12,00 M€ (S1 2018 : 10,27 M€).

L’impôt ressort en forte hausse, principalement du fait d’un effet de base, avec un produit de crédit impôt recherche (CIR) comptabilisé au S1 2018, et représente une charge de 4,52 M€ au S1 2019 (charge de 2,38 M€ au S1 2018).

Le RNPG ajusté est en repli de 10,7% à 6,96 M€ (S1 2018 : 7,79 M€), pour un RNPG publié qui s’affiche à 6,56 M€, en hausse de 2,0% (S1 2018 : 6,43 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA semestriel de 0,31 €, en légère hausse de 1,5% par rapport au S1 2018.

Forte génération de cash

La capacité d’autofinancement s’élève à 11,03 M€. L’excédent net de trésorerie (cash net) progresse de 8,06 M€ pour s’établir à 60,23 M€ au 30 juin 2019. Hors la ressource nette en fonds de roulement (57,38 M€ au 30 juin 2019), le cash net reste positif et s’affiche à 2,85 M€, en hausse de 1,88 M€ par rapport au 31 décembre 2018.





IFRS 16 – 1ère adoption

La norme IFRS 16 sur les contrats de location est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Du fait principalement de ses baux immobiliers, jusqu’alors considérés comme des engagements hors -bilan, cette norme a eu un impact significatif sur l’état de la situation financière du Groupe.

Ainsi, au 30 juin 2019, d’après le nouveau principe de comptabilisation des contrats de location, HighCo a reconnu un actif au titre du droit d’utilisation des actifs loués de 18,03 M€ et un passif au titre des obligations locatives associées de 18,05 M€. En dehors d’un effet de présentation – l’amortissement de droit d’utilisation et la charge d’intérêt financier associée remplaçant la charge de loyers – l’impact sur le compte de résultat consolidé est non significatif.

FAITS MARQUANTS

Un marché toujours en transformation

Le retail alimentaire poursuit sa mutation (avec une croissance des formats proximité, e-commerce et enseignes à marques propres au détriment des hypermarchés) et renforce ses investissements stratégiques autour du e-commerce (notamment par la poursuite des alliances avec les pure players du e-commerce).

Le mobile continue à progresser dans les usages (notamment transactionnels) et représente, avec le social media, la plus importante progression des investissements publicitaires.

Parallèlement, quelques mois après la mise en place de l’encadrement législatif des promotions, le bilan apparaît mitigé (peu de redistribution de valeur sur les producteurs agricoles, bascule des investissements promotionnels sur des produits non concernés par la loi ou sur des mécaniques promotionnelles alternatives, comme les coupons de réduction, les ventes à primes et les programmes de fidélité).

Dans ce contexte, l’innovation (majoritairement tirée par un écosystème de start-up en pleine croissance) est plus que jamais au cœur des enjeux pour l’ensemble des acteurs qui explorent différents modèles (start-up studio, intrapreneuriat, lab’ innovations, etc.).

Poursuite des axes stratégiques

Avec un positionnement unique et une expertise qui permet de couvrir l’intégralité de la chaîne d’engagement d’un consommateur – depuis le premier contact jusqu’à la transaction finale – HighCo poursuit ses investissements sur ses deux axes stratégiques.

Le digital d’une part, avec un renforcement des activités mobiles et du social media, et la data d’autre part, au service de la relation client (avec des programmes CRM personnalisés) et de la création de trafic en points de vente (opérations drive to store ciblées).

GUIDANCES 2019

Avec une croissance d’activité au S2 attendue supérieure à celle du T2 (+3,9% PCC), le Groupe revoit ses guidances 2019 comme suit :

Croissance de la marge brute 2019 revue à la hausse, passant de supérieure à 2,6% (croissance de la MB 2018 PCC) à supérieure à 3,7% à PCC ;

Part du Digital du Groupe 2019 supérieure à 2018 (52,9% en 2018) ;

Légère hausse de la marge opérationnelle ajustée (marge opérationnelle ajustée 2018 : 18,3%).





Les ressources financières du Groupe seront notamment allouées :

Au CAPEX qui sera compris entre 2,5 M€ et 3,5 M€ (2018 : 2,57 M€ ; S1 2019 : 1,32 M€) ;

Au rachat d’actions propres qui sera compris entre 0,5 M€ et 1,0 M€ (2018 : 0,66 M€ ; S1 2019 : 0,38 M€) ;

A la poursuite de sa stratégie d’investissement (acquisitions et/ou prises de participation) dans le Digital, en particulier dans le mobile et la Data.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu jeudi 29 août 2019 à 11h. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société ( www.highco.com ) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Information réglementée – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

