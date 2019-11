HIGHCO : Transactions sur actions propres du 04/11/19 au 08/11/19

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 4 au 8 novembre 2019

Paris, le 12 novembre 2019

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 04/11/2019 FR 0000054231 1 303 5,52 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 05/11/2019 FR 0000054231 1 312 5,47 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 06/11/2019 FR 0000054231 50 282 5,48 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 07/11/2019 FR 0000054231 1 287 5,47 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 08/11/2019 FR 0000054231 1 273 5,48 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

10:56:18 FR 0000054231 5,48 EUR 121 XPAR jAj6AclgLi002Hu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

13:06:44 FR 0000054231 5,52 EUR 77 XPAR jAj6AcliNw002pV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

13:06:44 FR 0000054231 5,52 EUR 200 XPAR jAj6AcliNw002pe0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

15:10:37 FR 0000054231 5,52 EUR 144 XPAR jAj6AclkJp004mq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

15:10:37 FR 0000054231 5,52 EUR 278 XPAR jAj6AclkJp004mz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

15:10:37 FR 0000054231 5,52 EUR 78 XPAR jAj6AclkJp004n80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

15:11:06 FR 0000054231 5,52 EUR 246 XPAR jAj6AclkKI004nS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-04

15:11:06 FR 0000054231 5,52 EUR 159 XPAR jAj6AclkKI004nb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-05

08:17:20 FR 0000054231 5,5 EUR 300 XPAR jAj6Acm0LO000Jn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-05

08:26:23 FR 0000054231 5,48 EUR 150 XPAR jAj6Acm0U9000NA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-05

08:34:26 FR 0000054231 5,48 EUR 150 XPAR jAj6Acm0bw000V20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-05

08:50:01 FR 0000054231 5,48 EUR 112 XPAR jAj6Acm0r3000e10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-05

09:44:02 FR 0000054231 5,46 EUR 300 XPAR jAj6Acm1hJ0016m0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-05

09:44:02 FR 0000054231 5,44 EUR 300 XPAR jAj6Acm1hJ0016v0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-06

08:05:09 FR 0000054231 5,48 EUR 500 XPAR jAj6AcmMdB000DO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-06

08:20:38 FR 0000054231 5,36 EUR 200 XPAR jAj6AcmMs7000Uf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-06

08:50:59 FR 0000054231 5,36 EUR 300 XPAR jAj6AcmNLW0010a0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-06

11:23:29 FR 0000054231 5,48 EUR 10 000 XPAR jAj6AcmPj7002l20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-06

11:58:37 FR 0000054231 5,48 EUR 282 XPAR jAj6AcmQH70031j0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-06

14:22:44 FR 0000054231 5,48 EUR 39 000 XPAR jAj6AcmSWZ0043u0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-07

09:42:36 FR 0000054231 5,46 EUR 500 XPAR jAj6Acmkd10019B0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-07

13:16:26 FR 0000054231 5,5 EUR 233 XPAR jAj6Acmnxy0022k0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-07

13:33:15 FR 0000054231 5,46 EUR 9 XPAR jAj6AcmoEF002620 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-07

13:45:08 FR 0000054231 5,46 EUR 100 XPAR jAj6AcmoPi002830 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-07

14:09:50 FR 0000054231 5,46 EUR 391 XPAR jAj6Acmone002LV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-07

14:55:03 FR 0000054231 5,5 EUR 54 XPAR jAj6AcmpVP002gI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

09:33:08 FR 0000054231 5,5 EUR 200 XPAR jAj6Acn6xQ001zk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

09:33:16 FR 0000054231 5,5 EUR 200 XPAR jAj6Acn6xY001zt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

09:33:20 FR 0000054231 5,5 EUR 16 XPAR jAj6Acn6xc002020 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

09:33:20 FR 0000054231 5,5 EUR 78 XPAR jAj6Acn6xc0020B0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

09:33:20 FR 0000054231 5,5 EUR 106 XPAR jAj6Acn6xc0020K0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

12:32:59 FR 0000054231 5,46 EUR 273 XPAR jAj6Acn9lS003xt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

12:32:59 FR 0000054231 5,46 EUR 115 XPAR jAj6Acn9lS003y20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

12:49:31 FR 0000054231 5,46 EUR 85 XPAR jAj6AcnA1T004Q60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-11-08

13:39:32 FR 0000054231 5,48 EUR 200 XPAR jAj6AcnAns005Jh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe