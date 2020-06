Opportunite sur repli en cours et a venir Baissier Cours d'entrée : 5.7 | Objectif : 5 pour une strategie de m et lt le marché doit sanctionner l'optimisme des previsions pour 2009. ( alors que des previsions pessimistes respectées n auraient pas fait broncher les investisseurs) on peut profiter du plus bas a venir sous peu pour une vision mt lt obj 8€

1

deretour participe à cette discussion