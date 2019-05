Highlight Communications a accru ses pertes au 1er trimestre

Zurich (awp) - La société de marketing sportif et de films Highlight Communications a accru ses pertes au premier trimestre, tout en voyant son chiffre d'affaires progresser de près de 40%.

La société basée à Pratteln indique mardi soir que la perte nette consolidée atteint 4,5 millions de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, soit une chute de 4,2 millions sur un an.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 36,5% à 116,7 millions. Cette progression vient de la première consolidation de Constantin Medien au 31 mars 2019 (28,1 millions) et d'une augmentation des ventes dans les divisions Films et marketing sportif et événementiel.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'inscrit dans le rouge à -2,9 millions, contre +3,3 millions de francs suisses un an plus tôt. Highlight Communications l'attribue à une hausse significative des charges du fait de l'acquisition de Constantin Medien.

Les fonds propres de la société ont fondu de 5,6 millions de francs suisses en un an, à 220 millions.

Le groupe confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

