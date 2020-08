Highlight Communications a amélioré son résultat semestriel

Zurich (awp) - Le groupe Highlight Communications a vu ses recettes chuter au premier semestre du fait de la crise de coronavirus, mais est tout de même parvenu à étoffer son bénéfice. Face aux incertitudes du contexte actuel, l'entreprise basée à Pratteln n'a pas jugé opportun de formuler des objectifs pour le reste de l'exercice.

Le chiffre d'affaires généré entre janvier et fin juin a fondu d'environ un quart en rythme annuel, à 172,0 millions de francs suisses, indique la société cotée sur SIX dans son rapport à mi-parcours publié jeudi.

Le recul concerne l'ensemble des segments, bien qu'à des degrés divers. La division Films a vu ses recettes amputées du plus de moitié à 42,9 millions, en raison de la fermeture des salles obscures imposée par les autorités. Les revenus du Marketing sportif et évènementiel se sont contractées de 5,2% à 31,2 millions et ceux du Sport à 43,2 millions (-23,4%).

Le résultat opérationnel (Ebit) a cependant profité des moindres coûts en raison des mandats de film et TV suspendus ou interrompus en raison de la crise sanitaire. Le spécialiste bâlois de la communication évènementielle boucle ainsi le semestre sur un bénéfice net de 4,0 millions de francs suisses, après une perte de 1,8 million un an plus tôt.

L'entreprise se dit solidement financement, mettant en avant son ratio de fonds propres, qui s'affichait à 31,5% à fin juin, contre 29,3% au bouclement de 2019.

