HLEE renoue avec les bénéfices après six mois, malgré la chute des recettes

Zurich (awp) - Le groupe Highlight Events & Entertainement (HLEE) a bouclé les six premiers mois de 2020 sur un bénéfice net de 1,1 million de francs suisses, contre une perte de 12,6 millions un an plus tôt. La performance est d'autant plus inédite que la société bâloise cotée à la Bourse SIX a vu ses recettes fondre de plus d'un quart (-26,9%) à 172 millions.

A la faveur de mesures de réduction de coûts engagées pendant la période sous revue, HLEE est parvenu à redresser son résultat opérationnel en territoire positif, à 11,0 (-6,4) millions de francs suisses, selon un communiqué publié jeudi après la clôture boursière.

La part du résultat attribuable aux actionnaires est ressortie à 0,4 (-5,8) million, ce qui représente un bénéfice par action (BPA) de 0,05 (-0,68) franc.

A fin juin, la société disposait de fonds propres à hauteur de 357,9 millions, soit 2,5 millions de moins qu'au bouclement de 2019, un recul qu'elle explique notamment par des effets de change négatifs.

buc/rp