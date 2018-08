Highlight Event&Entertainment affiche une perte nette au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de promotions Highlight Event&Entertainment (HLEE) a de nouveau affiché une perte nette au premier semestre, souffrant d'une charge fiscale et de coût de la dette plus élevés, a annoncé l'entreprise bâloise vendredi.

Le chiffre d'affaires brut s'est envolé à 312,6 millions de francs suisses, après seulement 1,5 million un an plus tôt, mais les charges d'exploitation se sont également envolées à 152,8 millions, contre seulement 95'000 francs suisses au premier semestre 2017, a précisé HLEE dans son rapport d'étapes.

L'envolée des recettes et des charges s'explique par la consolidation de Highlight Communications dans les comptes de la société fin septembre 2017. HLEE estime ainsi que le premier semestre 2018 n'est pas comparable avec la même période un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation a renoué avec les chiffres positifs, affichant un bénéfice de 2,7 millions contre une perte de 2,6 millions il y a un an.

Des charges d'intérêt et financières de 9 millions et des impôts courants de 5 millions ont cependant tiré le résultat net dans le rouge à 5,6 millions, quasiment autant qu'au premier semestre 2017.

