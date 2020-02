Hikma Pharmaceuticals plc : Toujours du potentiel

Données financières (USD) CA 2019 2 168 M EBIT 2019 499 M Résultat net 2019 333 M Dette 2019 155 M Rendement 2019 1,61% PER 2019 17,9x PER 2020 17,6x VE / CA2019 2,82x VE / CA2020 2,60x Capitalisation 5 951 M Prochain événement sur HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 27/02/20 Année 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 25,76 $ Dernier Cours de Cloture 24,56 $ Ecart / Objectif Haut 20,1% Ecart / Objectif Moyen 4,90% Ecart / Objectif Bas -25,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sigurdur Oli Olafsson Chief Executive Officer & Director Said Samih Taleb Darwazah Executive Chairman Henriette Nielsen Executive Vice President-Business Operations Khalid Walid Hosni Nabilsi Chief Financial Officer Bryan Hotston Chief Information Officer