Hilton : CleanStay lance un nouveau standard de propreté dans le monde entier à temps pour les départs en vacances

La semaine prochaine, Hilton lancera son nouveau programme de référence visant à mettre en place un standard de propreté et de désinfection dans les établissements Hilton du monde entier. Hilton CleanStay crée en collaboration avec RB, fabricant de Lysol et Dettol et la Mayo Clinic, propose de nouvelles mesures pour que les clients Hilton puissent bénéficier d'un séjour toujours plus propre et plus sûr, et ce dès maintenant.

Hilton et RB ont étendu ce partenariat de manière à soutenir tous les hôtels du portefeuille d’Hilton et tous les produits RB, reconnus pour leur qualité, seront utilisés sur plusieurs marchés du monde entier.

"Depuis plus d'un siècle, notre priorité est la sécurité de nos clients et des membres de l'équipe. Alors que le secteur de l'hôtellerie évolue pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, notamment dans le cadre de la pandémie de coronavirus, Hilton CleanStay s’inscrit dans la continuité de notre engagement à offrir à nos clients la tranquillité d'esprit et la confiance dont ils ont besoin pour voyager librement, tout en protégeant les membres de notre équipe", a déclaré Chris Nassetta, Président et Directeur Général de Hilton.

"Bien que notre hospitalité puisse paraître différente à court terme, nous sommes impatients d'accueillir à nouveau nos clients dans le monde entier et de leur faire vivre les expériences inoubliables qu'ils attendent d’Hilton".

A partir de la semaine prochaine, les clients Hilton pourront constater des changements dans certains hôtels du monde entier. Hilton CleanStay sera mis en place dans les 18 marques du groupe Hilton d'ici la mi-juillet.

Hilton CleanStay du Check-in au Check-out

En ligne : Avant même de voyager, les clients trouveront une nouvelle page d'accueil sur Hilton.com/cleanstay qui détaillera ce à quoi ils peuvent s'attendre pendant leur séjour. En outre, les sites web des établissements seront mis à jour pour indiquer que les nouvelles mesures de nettoyage ont été mises en place.

: Avant même de voyager, les clients trouveront une nouvelle page d'accueil sur Hilton.com/cleanstay qui détaillera ce à quoi ils peuvent s'attendre pendant leur séjour. En outre, les sites web des établissements seront mis à jour pour indiquer que les nouvelles mesures de nettoyage ont été mises en place. Le Lobby : Les clients qui souhaitent bénéficier d'une arrivée sans contact peuvent s'enregistrer, choisir leur chambre, accéder à leur chambre avec une clé numérique (la Digital Key ) et la quitter à l'aide de leur appareil mobile grâce à l'application Hilton Honors. Cette option est disponible dans plus de 4 700 établissements Hilton dans le monde entier pour les clients qui réservent directement via l'application Honors ou sur Hilton.com. Pour les clients qui préfèrent un enregistrement traditionnel, des mesures de distanciation physique seront mises en place pour leur indiquer comment se déplacer en toute sécurité lors de l'enregistrement et du départ de l’hôtel.

: Les clients qui souhaitent bénéficier d'une arrivée sans contact peuvent s'enregistrer, choisir leur chambre, accéder à leur chambre avec une clé numérique (la ) et la quitter à l'aide de leur appareil mobile grâce à l'application Hilton Honors. Cette option est disponible dans plus de 4 700 établissements Hilton dans le monde entier pour les clients qui réservent directement via l'application Honors ou sur Hilton.com. Pour les clients qui préfèrent un enregistrement traditionnel, des mesures de distanciation physique seront mises en place pour leur indiquer comment se déplacer en toute sécurité lors de l'enregistrement et du départ de l’hôtel. La Chambre : Dès l’arrivée, un sceau de chambre Hilton CleanStay placé sur la porte indiquera qu’un nettoyage en profondeur a été effectué. La chambre sera dotée d'un système de désinfection supplémentaire pour les zones les plus fréquemment touchées par les clients : interrupteurs, poignées de porte, télécommandes de télévision, thermostats et autres. Les objets tels que les stylos et le papier seront retirés. Des lingettes désinfectantes seront mises à la disposition des clients dans chaque chambre.

: Dès l’arrivée, un sceau de chambre Hilton CleanStay placé sur la porte indiquera qu’un nettoyage en profondeur a été effectué. La chambre sera dotée d'un système de désinfection supplémentaire pour les zones les plus fréquemment touchées par les clients : interrupteurs, poignées de porte, télécommandes de télévision, thermostats et autres. Les objets tels que les stylos et le papier seront retirés. Des lingettes désinfectantes seront mises à la disposition des clients dans chaque chambre. Service de nettoyage : Les chambres seront nettoyées et désinfectées en profondeur entre chaque client. Le service de nettoyage au cours du séjour s’adaptera aux préférences des clients, compte-tenu du fait que certains clients ne désirent pas que le personnel entre dans leur chambre. Des équipements supplémentaires tels que des draps et des articles de toilette seront disponibles sur demande, livrés dans un emballage protecteur et placés à la porte de la chambre.

: Les chambres seront nettoyées et désinfectées en profondeur entre chaque client. Le service de nettoyage au cours du séjour s’adaptera aux préférences des clients, compte-tenu du fait que certains clients ne désirent pas que le personnel entre dans leur chambre. Des équipements supplémentaires tels que des draps et des articles de toilette seront disponibles sur demande, livrés dans un emballage protecteur et placés à la porte de la chambre. Les espaces communs : Le nettoyage des espaces communs sera intensifié. Ainsi, les Fitness Centres pourront être fermés pour être nettoyés plusieurs fois par jour. Les équipements seront placés de manière à permettre une distanciation physique, et le nombre de clients pourra être limité. La piscine et son environnement seront nettoyés fréquemment tout au long de la journée, et des mesures d'éloignement physique seront mises en place. Des stations avec du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes seront disponibles dans tout l’établissement aux entrées principales et dans les zones clés à forte fréquentation.

: Le nettoyage des espaces communs sera intensifié. Ainsi, les pourront être fermés pour être nettoyés plusieurs fois par jour. Les équipements seront placés de manière à permettre une distanciation physique, et le nombre de clients pourra être limité. La piscine et son environnement seront nettoyés fréquemment tout au long de la journée, et des mesures d'éloignement physique seront mises en place. Des stations avec du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes seront disponibles dans tout l’établissement aux entrées principales et dans les zones clés à forte fréquentation. Restauration et boissons : Dans les restaurants des hôtels, les tables et les chaises seront espacées pour assurer une bonne distance physique. De la vaisselle/des ustensiles biodégradables et jetables seront disponibles sur demande. Au cours du petit-déjeuner, les restaurants proposeront un éventail d'options, notamment un service " grab & go ", des articles couverts préemballés, un service à la carte et un service au buffet. Lorsque les clients commanderont le service en chambre, ils bénéficieront d'une livraison sans contact, les commandes et les couverts à usage unique étant placés devant la porte de leur chambre.

: Dans les restaurants des hôtels, les tables et les chaises seront espacées pour assurer une bonne distance physique. De la vaisselle/des ustensiles biodégradables et jetables seront disponibles sur demande. Au cours du petit-déjeuner, les restaurants proposeront un éventail d'options, notamment un service " ", des articles couverts préemballés, un service à la carte et un service au buffet. Lorsque les clients commanderont le service en chambre, ils bénéficieront d'une livraison sans contact, les commandes et les couverts à usage unique étant placés devant la porte de leur chambre. Réunions et événements : Le prochain programme Hilton EventReady with CleanStay définira un nouveau standard pour les réunions et les événements chez Hilton. Ce programme proposera des solutions de propreté adaptées, sûres et respectueuses de l’environnement, ainsi qu’une offre de restauration originale, une technologie de pointe et des pratiques durables. Avec une attention particulière apportée à la santé et au bien-être, l'événement, depuis sa planification jusqu’à son exécution, sera accompagné par le service attentionné des membres d’équipe Hilton.

Depuis l'annonce initiale du partenariat, RB a collaboré avec Hilton afin de déployer dans le monde entier Hilton CleanStay. Aux États-Unis et au Canada, Hilton CleanStay sera mis en œuvre avec les produits Lysol et le programme sera appelé Hilton CleanStay avec protection Lysol. Si Lysol et Dettol seront les produits les plus utilisés dans les pays où Hilton possède des établissements, d'autres marques de RB seront également utilisées, notamment Sagrotan en Allemagne et Napisan en Italie.

L'expertise scientifique de RB est sans égale et l'utilisation de ses produits assure aux clients du monde entier un séjour plus sûr. Selon les conclusions récentes d'une étude publiée par l'American Journal of Infection Control, les principes actifs du Dettol et du Lysol sont efficaces pour rompre la chaîne d'infection du COVID-19.

"La protection des personnes est essentielle pour RB et son portefeuille global de prévention des bactéries", a déclaré Rahul Kadyan, vice-président exécutif, Amérique du Nord, Hygiène/Domicile, RB. "Nos marques sont fondées sur la confiance, l'efficacité scientifique et notre désir d'éduquer les consommateurs du monde entier pour les aider à briser la chaîne d'infection. Il s'agit d'un partenariat idéal pour RB afin de contribuer à l'application des normes d'hygiène les plus élevées et de donner aux consommateurs la confiance nécessaire pour profiter de l'expérience Hilton".

Tout au long du développement de Hilton CleanStay, la Mayo Clinic a mis son expertise à profit pour conseiller les hôtels Hilton sur les protocoles de nettoyage, les programmes de formation et les garanties de qualité. En outre, la Mayo Clinic a fourni son expertise sur les nouvelles technologies et méthodes de l'industrie de la santé qui peuvent bénéficier aux programmes de propreté et de désinfection des hôtels Hilton.

"La sécurité individuelle est extrêmement importante alors que nous rouvrons les activités commerciales et récréatives dans le monde entier", déclare le docteur Stacey Rizza, spécialiste des maladies infectieuses à la Mayo Clinic. "Nous sommes fiers d'apporter l'expertise et les connaissances de la Mayo Clinic en réponse au COVID-19 à l'échelle nationale et mondiale. Mayo est honoré de travailler avec le personnel d’Hilton et de le conseiller sur le protocole de programme et de formation".

Hilton CleanStay sera visible par les clients tout au long de leur séjour, assurant leur bien-être et leur sécurité ainsi que celle des membres de l'équipe sans compromettre le sens de l’accueil hors-pair bien connu du groupe Hilton.

Dans le cadre du nouveau standard de propreté et de désinfection des hôtels Hilton, une formation a été dispensée aux membres de l’équipe pour protéger leur bien-être et celui des autres. Les membres de l’équipe auront recours à des moyens innovants pour offrir aux clients un accueil incomparable, tout en respectant les mesures de distance physique et munis d’un équipement de protection.

