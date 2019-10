Hilton Worldwide : Conrad New York Midtown ouvre ses portes en plein cœur de Manhattan

L’hôtel de 562 suites offre des vues sur Central Park, des services de haute qualité et un bar restaurant unique à l’enseigne

Conrad Hotels & Resorts, l’enseigne mondiale d’hôtels de luxe de Hilton (NYSE:HLT), a annoncé aujourd’hui qu'avec l’ouverture de l’hôtel de 53 étages et 562 suites, le Conrad New York Midtown, vient s’ajouter à son vaste portefeuille d’hôtels de luxe à travers le monde entier. Cet hôtel est le second établissement de l’enseigne à New York City et est situé à 151 West 54th St., sur l’ancien site de l’hôtel The London NYC.

Penthouse on 54 (Photo: Conrad New York Midtown)

Après une rénovation complète, les suites ressemblent davantage à un pied à terre métropolitain qu’à une chambre d’hôtel traditionnel de NYC. Les éléments du design, la programmation et la gestion de l’hôtel sont d’aspect résidentiel et invitent les visiteurs à faire l’expérience de ce à quoi la vie à Manhattan ressemble.

« Nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille d’hôtels de luxe dans les Amériques avec l’ouverture du Conrad New York Midtown », affirme Danny Hughes, vice-président exécutif et président, Amériques, Hilton. « Alors que les voyages à New York continuent d'augmenter, le site exclusif de cet hôtel, les vastes suites, la collection exclusive d’œuvres d’art et l’offre culinaire constituent pour les voyageurs d’affaires et de loisirs une nouvelle option de luxe en plein cœur de Manhattan. »

Le cabinet d’architecture de renom Stonehill Taylor a conçu l’hôtel pour refléter une élégance calme et majestueuse, somptueuse et à la fois confortable.

Des suites exclusivement

Le décor des suites est fait de palette de tons de joyaux, de meubles sur mesure, d'un parquet à bâtons rompus, de tapis gaufrés à la main et de salles de bains en marbre Carrera. Les plans d’étages varient avec notamment des suites à une chambre de 500 pieds carrés, et des penthouses à deux étages de 3 000 pieds carrés.

Treize suites premium proposent un style de vie distinct aux visiteurs :

Le Penthouse on 54 (3 000 pieds carrés) est une suite à deux chambres qui s’étend sur deux étages. Le premier étage abrite le séjour et l’espace de divertissement avec des vues panoramiques sur Central Park et Manhattan ; une cheminée ; un authentique Eames ; et un canapé rouge vif sur mesure inspiré par l’institution voisine, le Musée d'art moderne (MoMA), qui rouvrira bientôt ses portes. Un escalier flottant mène vers les deux vastes chambres principales avec lits doubles de luxe, penderies et salles de bains en marbre aux baignoires profondes. Les chambres se distinguent par leurs vues époustouflantes sur la ville.

La Suite Atrium à une chambre (1 200 pieds carrés) perchée au 42è étage comprend une salle de séjour dont une partie vitrée ressemble à une serre, offrant des vues panoramiques magnifiques de Manhattan. Les couleurs rose pâle, vert foncé, des tons bleus et gris font allusion au passage des quatre saisons au Central Park que l’on peut voir juste en-dessous.

Les cinq suites-appartements (1 400 à 1 700 pieds carrés) se caractérisent par leurs salles à manger séparées, salons spacieux et l’étude remplie de livres d’art. Chaque suite possède une cuisine complète.

Les Six Sky Suites (900 pieds carrés) se trouvent sur les étages supérieurs du Conrad New York Midtown. Elles ont été conçues en espaces ouverts qui intègrent étude, séjour, salle à manger ainsi que des chambres à lit double.

« Nous sommes très fiers et ravis de l’ouverture de notre second établissement à New York City, le Conrad New York Midtown », a déclaré Martin Rinck, vice-président exécutif et responsable mondial, Luxury & Lifestyle Group, Hilton. « De par son design contemporain, le Conrad New York Midtown va de pair avec le service personnalisé et intuitif et sera une inspiration profonde pour le voyageur international connecté. »

Conrad New York Midtown, dont l’ancienne identité était fortement ancrée dans l'hébergement des grandes personnalités d'Hollywood, poursuivra sa tradition en tant qu’acteur principal dans le secteur des voyages d’affaires pour les médias. Ainsi, l’hôtel a su intégrer une technologie de haute qualité en créant un étage entièrement câblé avec quatre suites destinées au tournage télé, une salle verte et une salle de contrôle, toutes conçues pour satisfaire les besoins de l’industrie du divertissement.

L'art contemporain

Conrad New York Midtown héberge une vaste collection d'œuvres d’art de divers courants, à savoir l'expressionisme abstrait, le Pop Art, la photographie de rue et l'improvisation jazz. La collection s’inspire sous différentes formes et partout dans l’hôtel de grandes institutions artistiques comme Broadway, MoMA, Guggenheim et le Musée de l’art métropolitain.

Méticuleusement assemblée par l’agence de conseil spécialisée en boutique d’art VISTO, la collection du Conrad New York Midtown s’inspire de l’art et de la culture de la ville de New York, ainsi que des musées internationaux avoisinants. La collection présente et réinterprète des mouvements artistiques importants, y compris la pièce phare du portefeuille décorant le centre du lobby de l’hôtel : Léda et le cygne. Une sculpture à taille réelle de l’artiste Carole A. Feuerman, l’hyperréaliste contemporain de renom. L’œuvre représente le mythe grec du même nom et relate l’histoire de Léda qui subit la ruse de Zeus. L’installation permanente constitue le cœur même de la vaste collection de l’hôtel, composée de 37 artistes et qui inclut une lithographie originale d’Henri Matisse, deux sérigraphies originales d’Andy Warhol et deux photographies en édition limitée d’Amy Judd.

Des services de haute qualité

Des services bien pensés faisant allusion aux expériences locales sont au centre du Conrad New York Midtown :

Grâce au partenariat avec Truman’s Gentlemen's Groomers, le lounge local de soins pour hommes de haute qualité, les visiteurs peuvent profiter de bouquets de traitements exclusifs et réserver des boissons au bar privé. Les visiteurs du penthouse reçoivent un rasage traditionnel gratuit en chambre.

L’hôtel propose des sèche-cheveux Dyson Supersonic™ standard aux visiteurs des suites premium. Tous les visiteurs souhaitant faire l’expérience de la technologie de soin des cheveux Dyson peuvent profiter de lavages et blow-outs gratuits au salon phare Dyson Demo Store situé à la 5th Avenue, en fonction des disponibilités des stylistes.

Compte tenu de la proximité du Carnegie Hall et de Broadway, l’hôtel propose des divertissements live en chambre, comme un spectacle privé d’un musicien professionnel solo classique, qui peut être réservé à la réception. Le séjour des visiteurs du Penthouse on 54 est agrémenté par un spectacle gratuit de 30 minutes, offert soit par un celliste lors d’un diner ou par un harpiste jouant une berceuse en live.

Les options de diner en chambre de l’hôtel comprennent des dégustations de luxe de caviars provenant du fournisseur local mais mondialement connu Petrossian. Les visiteurs profitent des produits de luxe au restaurant et à la boutique se trouvant juste à quelques pas, ainsi que de quelques surprises périodiques gratuites de Petrossian.

« C’est plus qu’un honneur de bâtir sur la légende que cet hôtel a créé dans le Midtown » affirme Robert H. Rechtermann, directeur général, Conrad New York Midtown. « Cette ouverture célèbre non seulement notre quartier et le passé du bâtiment, mais ouvre également une nouvelle ère du luxe au cœur de Manhattan. Nous sommes impatients de servir la génération de voyageurs d’aujourd’hui en offrant un service sans précédent, un confort et des expériences qui sont indissociables du nom Conrad Hotels & Resorts. »

On peut citer comme services additionnels : l’utilisation de la voiture de luxe de l’hôtel ; une palette de choix de services de bains de luxe (Shanghai Tang, Temple Spa ou raffinerie) ; enregistrement numérique, clé numérique et check-out numérique via l’appli du Hilton Honors ; services de blanchisserie ; services animaux de compagnie ; accès au business center 24/7 ; et service voiturier.

Les délices de Dabble

Non loin du lobby de l’hôtel se trouve Dabble, une destination gastronomique emblématique offrant des cocktails légers et classiques. En journée, Dabble offre un menu chaleureux, réalisé par le chef exécutif Sani Hebaj, ancien chef exécutif du Plaza Hotel. Il comprend des petits mets et de larges plats principaux à partager comme le Canard Long Island de Hebaj accompagné de chou frisé, compotes de prunes, tarte aux légumes et laitue.

Le bar de Dabble propose des cocktails réalisés par des experts, des plus classiques aux cocktails avant-gardistes exclusifs. L’accent est mis sur la présentation, notamment les cocktails fumants, les préparations de style théâtral à la table, la gastronomie moléculaire, les récipients inhabituels et des garnitures exhibant le sceau de la marque Conrad Hotels & Resorts.

À quelques pas de Dabble, se trouve Plume, la salle à manger privée de l’hôtel et espace d’événements. Plume peut contenir 100 personnes dans le cadre d’un cocktail party et 75 places assises pour un diner. Cet espace vient s’ajouter aux six autres espaces de rencontres privées ou espaces d’événement à travers toute la propriété.

Membre des hôtels Hilton, le Conrad New York Midtown utilise Hilton Honors, le programme de fidélisation primé des 17 marques d’hôtels Hilton. Les membres qui réservent directement bénéficient d'avantages immédiats, y compris une carte de paiement flexible qui permet aux membres de choisir n’importe quelle combinaison de points et de monnaie pour réserver un séjour à un prix réduit.

Le tarif moyen par nuitée s'élève à 550 $. Pour réserver au Conrad New York Midtown, veuillez appeler le (212) 307-5000 ou visitez www.conradnewyorkmidtown.com.

À PROPOS DE CONRAD HOTELS & RESORTS

Une enseigne mondiale consistant en 35 hôtels répartis dans 5 continents, le Conrad Hotels & Resorts a su créer une connexion fluide entre le design contemporain, l'innovation de pointe et l'art afin d'inspirer l'esprit d'entreprise du voyageur international connecté. Conrad est le lieu où les visiteurs peuvent jouir de services et de styles selon leur propre choix, tout en étant connecté à la culture locale et mondiale. Contactez Conrad en réservant sur www.conradhotels.com ou par le biais de l'appli mobile de Hilton Honors. Familiarisez-vous davantage avec l'enseigne en vous rendant sur newsroom.hilton.com/conradhotels, et suivez-nous sur Facebook, Instagram, et Twitter.

À PROPOS DE HILTON

Hilton (NYSE: HLT) est l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, disposant d'un portefeuille de 17 marques d'excellence représentant près de 5 900 établissements et plus de 939 000 chambres dans 114 pays et territoires. Fidèle à son engagement à remplir sa mission d'être le leader mondial de l'hôtellerie, Hilton s'est imposé au classement 2018 des meilleurs lieux de travail au monde, et a accueilli plus de trois milliards de clients au cours de près de 100 ans d'histoire. Grâce à son programme primé de fidélisation de la clientèle, Hilton Honors, plus de 94 millions de membres qui réservent directement auprès du réseau Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l'hôtel et des expériences qui ne s'achètent pas avec de l'argent réel, et ils bénéficient d'avantages immédiats, y compris un enregistrement numérique avec choix de la chambre, la solution de clef numérique, et une chambre connectée. Rendez-vous sur newsroom.hilton.com pour de plus amples renseignements, et rejoignez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À PROPOS DE STONEHILL TAYLOR

Stonehill Taylor est un cabinet d’architecture et d’aménagement intérieur axé sur l’hôtellerie et basé à New York. Pour chaque projet, le cabinet recherche une approche inspirée de l’essence du lieu, de la vision du client, de l'histoire et de la culture. Le prestigieux portefeuille du cabinet dans le domaine du design intérieur et de l'architecture comprend TWA Hotel, The Whitby, Moxy Chelsea, Ace Hotel New York, The Refinery Hotel, InterContinental Barclay, JW Marriott Nashville et Eliza Jane Hotel à la Nouvelle-Orléans. Stonehill Taylor est au premier plan du design durable à travers la réalisation de projets qui reflètent leur impact sur les communautés locales et le monde en général, tels que : The Crosby Street Hotel, The NoMad Hotel et Nomad Las Vegas, et le Press Hotel à Portland. Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.stonehilltaylor.com.

