Hilton Worldwide : Grâce à Hilton EventReady avec CleanStay, Hilton définit de nouveaux standards de propreté et de service à la clientèle pour l'évènementiel

Depuis plus de 100 ans, les hôtels Hilton du monde entier organisent et accueillent des réunions, évènements et galas parmi les plus importants et les plus convoités de la planète: des cérémonies de remise de prix rassemblant les plus grandes stars, des sommets politiques animés, des conférences internationales ou de mariages exceptionnels. Aujourd’hui, cette tradition se poursuit – même à une distance de sécurité.

Afin de mettre en place des pratiques de voyage en groupe en toute sécurité et pour faire évoluer son offre évènementielle, Hilton annonce aujourd’hui le déploiement d’un programme mondial de propreté et de service client dédié à l’organisation de réunions et d’évènements. Hilton EventReady avec CleanStay est le fruit d’une étude approfondie des attentes et retours des clients, et constitue une nouvelle phase de Hilton CleanStay, initiative récemment déployée par la marque.

« Hilton a toujours cru au pouvoir des relations humaines. Les expériences développées par nos équipes en partenariat avec les professionnels de l’évènementiel sont source d'une grande fierté », a déclaré Chris Nassetta, , Président et Directeur Général de Hilton. « Dans ce « nouveau normal », nous avons conscience que les organisateurs et les participants à un évènement, quelle que soit sa taille, se préoccupent de leur santé et de leur sécurité. Hilton EventReady propose des solutions innovantes sur l’ensemble de l’expérience évènementielle : qu’il s’agisse de flexibilité dans la planification, de protocoles de distanciation physique, de transparence dans les politiques d’hygiène et d’options de restauration originales »

Les principaux éléments du programme Hilton EventReady avec CleanStay sont les suivants :

Les protocoles de propreté : Dans le prolongement des normes renforcées de désinfection prévues par la récente initiative Hilton CleanStay, ce programme se concentre sur la totalité de l’expérience évènementielle. On peut notamment citer la mise en place d’un sceau de chambre et de conférence, des stations de désinfection dans les espaces communs et dans les salles de réunion, ainsi qu’une liste de vérifications sanitaire de la salle EventReady.

La flexibilité de la réservation à la facturation : Conscientes de l’importance accordée à la flexibilité, les équipes Hilton travailleront main dans la main avec les clients pour s’aligner sur des objectifs communs. Cela comprend : Des prix flexibles, différentes options en matière de salle et de conditions contractuelles; des offres adaptées aux besoins des clients, tels que des accords simplifiés pour les réunions de petite taille ; le guide Hilton EventReady, qui offre des conseils d’experts et des ressources adaptées sur des sujets tels que les évènements hybrides (qui réunissent les participants sur place et ceux à distance) l’agencement des salles et le networking créatif.

Des solutions sûres et socialement responsables : Pour accueillir des réunions et des évènements de façon responsable, les Membres d’équipe Hilton se joignent aux clients afin d'atteindre les objectifs de la réunion tout en répondant à leurs préoccupations en matière de santé et d’environnement.



On peut notamment citer le respect de la distanciation physique dans la disposition de la salle et le service des repas, la création de menus inspirés et le déploiement de solutions respectueuses de l’environnement contrôlées par LightStay, plateforme primée développée par Hilton pour contrôler la responsabilité de l’entreprise.

Chaque réunion et évènement est accompagnée du service chalereux et de l’hospitailté d’Hilton qu’offrent ses Membres d’équipe dévoués qui cherchent constamment à surpasser les attentes des clients, et ce durant toute l’expérience client de l’évènement.

Pour en savoir plus sur Hilton EventReady avec CleanStay, rendez-vous sur www.meetings.hilton.com/eventready.

