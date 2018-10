Hilton Worldwide : Le groupe Hilton obtient la deuxième place au classement « World’s Best Workplace »

Le groupe Hilton a été récompensé pour son évolution de carrière, ses avantages sociaux, sa responsabilité organisationnelle et ses indemnités de déplacement exclusives

Pour la troisème fois consécutive, le groupe Hilton a été nommé au classement « World’s Best Workplace » reconnu par Great Place to Work®. Hilton a gravi sept places pour atteindre la très convoitée seconde place sur la liste des 25 entreprises les plus importantes et c'est l'unique entreprise hôtelière parmi les 10 premières entreprises. Les membres de l'équipe de l'entreprise la plus accueillante au monde affirment que la culture, les avantages sociaux et les indemnités de déplacement du groupe Hilton en font le lieu idéal pour faire carrière.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181015005993/fr/

Hilton President & CEO Chris Nassetta with Team Members. (Photo: Business Wire)

« Les membres de notre équipe sont l'essence même de notre groupe et le moteur de notre croissance et de notre succès dans le monde entier depuis près de 100 ans », a déclaré Christopher J. Nassetta, président et CEO du groupe Hilton. « En tant que précurseurs de l'hôtellerie, notre mission est de créer des expériences exceptionnelles pour toutes les personnes que nous rencontrons, en commençant par les membres de notre équipe qui rendent possible notre réussite ».

Hilton propose des programmes pour aider les membres de notre équipe à s'épanouir personnellement et professionnellement grâce à des opportunités d'évolution de carrière et une formation globale. Les meilleurs avantages sociaux du secteur comprennent : le congé parental, l'assistance d'adoption, le soutien au test d'équivalence d'études secondaires (GED) et des réductions pour des séjours dans toutes les propriétés du groupe Hilton dans le monde. Dans le cadre de Thrive@Hilton, le groupe conçoit et crée des espaces et vêtements de travail attractifs et innovants pour les membres de notre équipe qui ont des emplois physiquement exigeants.

Les membres de notre équipe bénéficient également d’indemnités de déplacement exclusives, et il existe plusieurs programmes de bénévolat destinés à soutenir la mission de responsabilité du groupe Hilton, Voyager avec un objectif.

« Nous sommes honorés d'être à nouveau nommés l'un des meilleurs lieux de travail au monde », a déclaré Matthew W. Schuyler, directeur des ressources humaines du groupe Hilton. « Les membres de notre équipe sont l'essence même du groupe Hilton. Nous rendons hommage aujourd'hui à leur travail assidu et à leur contribution. En créant un lieu de travail idéal pour tous, nous savons que les membres de notre équipe continueront à s'épanouir, aujourd'hui et demain ».

Avec un effectif de plus de 390 000 collaborateurs répartis dans 106 pays et territoires, la reconnaissance d’aujourd’hui est le résultat des réactions positives des membres de notre équipe. Le groupe Hilton figure dans les classements de 15 autres listes des meilleurs lieux de travail régionaux : Australie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Inde, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Arabie Saoudite, Turquie, Royaume-Uni, Émirats arabes unis et États-Unis.

Cliquez ici pour consulter la liste complète.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) est un groupe hôtelier de premier plan dans le monde entier, avec un portefeuille de 14 marques de classe mondiale comprenant plus de 5 400 propriétés et près de 880 000 chambres, réparties dans 106 pays et territoires. Le groupe Hilton s’est donné pour mission d’être le groupe hôtelier le plus accueillant au monde en offrant des expériences exceptionnelles : dans chaque hôtel, pour chaque client, à chaque fois. Le portefeuille de la société est constitué de Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Collection Curio by Hilton, DoubleTree by Hilton, Collection Tapestry by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. Le groupe gère également un programme de fidélisation de la clientèle primé, Hilton Honors. Les membres du programme Hilton Honors qui réservent directement par des canaux Hilton privilégiés ont accès à des avantages immédiats, notamment un curseur de paiement flexible qui leur permet de choisir le nombre exact de points à associer à des fonds, une réduction exclusive que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs et un accès gratuit au réseau Wi-Fi standard. Consultez notre site newsroom.hilton.com pour de plus amples informations, et connectez-vous au compte Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, et YouTube.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181015005993/fr/