Hilton Worldwide : Les enseignes Collection du groupe Hilton renforcent leur dynamique avec des projets d'expansion pour 2020

Curio Collection et Tapestry Collection by Hilton s'engagent à offrir une expérience authentique et indépendante avec 120 nouveaux projets d'hôtels uniques en leur genre à travers le monde

Depuis des escapades insulaires pittoresques jusqu'à des petites villes pleines de charme, les enseignes Collection de Hilton – Curio Collection by Hilton et Tapestry Collection by Hilton – ont ouvert 40 établissements exclusifs l'an dernier dans des destinations prisées. En 2020, les objectifs de développement des deux enseignes comportent des jalons majeurs, notamment la 100e ouverture d'hôtel Curio Collection et l'arrivée de Tapestry Collection en Europe.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200204006119/fr/

Lobby at The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton (Photo: Business Wire)

« Aujourd'hui, Curio Collection et Tapestry Collection offrent aux voyageurs des expériences uniques dans plus de 100 hôtels dans le monde, comme la dégustation de fruits de mer d'origine locale et provenant des eaux océaniques environnantes dans le cadre du programme Dock to Dish au Baker’s Cay Resort Key Largo, ou encore la découverte de la chocolaterie originale à The Wilbur Lititz, près du quartier historique de Hershey, en Pennsylvanie », déclare Jenna Hackett, responsable internationale des enseignes Collection de Hilton. « Les marques Collection de Hilton promettent à nos visiteurs une expérience de voyage enrichissante. Avec l'arrivée de nouveaux hôtels uniques dans notre portefeuille mondial en pleine expansion, nous pouvons tenir cette promesse sur une échelle encore plus grande, avec des ouvertures prévues dans des destinations telles que Lisbonne, Paris et Madrid. »

Dans le courant de l'année, Curio Collection et Tapestry Collection ouvriront les hôtels suivants :

Ouvertures Curio Collection

The Emerald House Lisbon, Curio Collection by Hilton (T3 2020) : The Emerald House Lisbon fait l’objet d'une rénovation de plusieurs millions de dollars et sera situé au cœur de Lisbonne, à quelques encablures des principales attractions et des quartiers historiques de Chiado et Baixa, réputés pour leur scène gastronomique dynamique, leurs petites boutiques et leur culture locale. L'hôtel disposera de 67 chambre, d'un centre de fitness, d'un restaurant et d'un bar pour les clients et les lisboètes.

: The Emerald House Lisbon fait l’objet d'une rénovation de plusieurs millions de dollars et sera situé au cœur de Lisbonne, à quelques encablures des principales attractions et des quartiers historiques de Chiado et Baixa, réputés pour leur scène gastronomique dynamique, leurs petites boutiques et leur culture locale. L'hôtel disposera de 67 chambre, d'un centre de fitness, d'un restaurant et d'un bar pour les clients et les lisboètes. Navy Pier Chicago, Curio Collection by Hilton (T3 2020) : Deuxième établissement de Curio Collection à Chicago et premier hôtel sur Navy Pier, les 222 chambres du Navy Pier Chicago seront dotées de baies vitrées pour profiter de vues imprenables sur la ville, le lac Michigan et le quai. Les visiteurs pourront également se rendre au restaurant tendance du premier étage, dans la salle de sport dernier cri et dans le restaurant, bar et espace événementiel de 30 000 pieds carrés (2 800 m²).

Deuxième établissement de Curio Collection à Chicago et premier hôtel sur Navy Pier, les 222 chambres du Navy Pier Chicago seront dotées de baies vitrées pour profiter de vues imprenables sur la ville, le lac Michigan et le quai. Les visiteurs pourront également se rendre au restaurant tendance du premier étage, dans la salle de sport dernier cri et dans le restaurant, bar et espace événementiel de 30 000 pieds carrés (2 800 m²). The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton (T3 2020) : The Fellows House Cambridge embrasse l'héritage de Cambridge, ville abritant l'une des plus prestigieuses universités britanniques. Tout, depuis l'intérieur de l'hôtel jusqu'à son nom, rend un véritable hommage aux grands esprits qui ont honoré la ville à travers les siècles. Empli de poésie, de dessins scientifiques et de citations célèbres, l'hôtel proposera à ses clients un lieu où séjourner et se restaurer dans le style et la culture de la ville.

Ouvertures Tapestry Collection

Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton (T1 2020) : Premier hôtel Tapestry Collection à ouvrir ses portes en Espagne, l'Atocha Hotel Madrid apportera l'expérience Tapestry Collection aussi bien aux madrilènes qu’aux voyageurs. L'hôtel de 46 chambres, situé Calle Atocha, se trouve à deux pas de la gare ferroviaire Madrid Atocha, la plus fréquentée du pays, et à quelques minutes de marche des grandes attractions touristiques, notamment du triangle d'or des musées d’art, de la Puerto del Sol et sa célèbre horloge carrée, et de la Plaza Mayor, qui jouit d'une architecture grandiose.

Premier hôtel Tapestry Collection à ouvrir ses portes en Espagne, l'Atocha Hotel Madrid apportera l'expérience Tapestry Collection aussi bien aux madrilènes qu’aux voyageurs. L'hôtel de 46 chambres, situé Calle Atocha, se trouve à deux pas de la gare ferroviaire Madrid Atocha, la plus fréquentée du pays, et à quelques minutes de marche des grandes attractions touristiques, notamment du triangle d'or des musées d’art, de la Puerto del Sol et sa célèbre horloge carrée, et de la Plaza Mayor, qui jouit d'une architecture grandiose. Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysées, Tapestry Collection by Hilton (T1 2020) : Premier hôtel Tapestry Collection en France, Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysées fait actuellement l'objet d'importantes rénovations pour créer une ambiance unique et refléter la valeur patrimoniale du bâtiment. Les visiteurs pourront profiter d'un espace lobby/bar et de touches raffinées dans tout l'établissement, notamment avec des créations artistiques originales réalisées exclusivement pour l'hôtel et disposées dans tous les espaces publics et chambres et mettant à l'honneur des artistes français de renom.

: Premier hôtel Tapestry Collection en France, Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysées fait actuellement l'objet d'importantes rénovations pour créer une ambiance unique et refléter la valeur patrimoniale du bâtiment. Les visiteurs pourront profiter d'un espace lobby/bar et de touches raffinées dans tout l'établissement, notamment avec des créations artistiques originales réalisées exclusivement pour l'hôtel et disposées dans tous les espaces publics et chambres et mettant à l'honneur des artistes français de renom. Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton (T4 2020) : Situé sur une falaise surplombant une plage de sable rose et des eaux turquoises, le Bermudiana Beach Resort accueillera ses hôtes dans 90 résidences hôtelières entièrement équipées. Premier établissement Hilton aux Bermudes, le complexe offrira un éventail complet d'installations, notamment une piscine pour les familles et une piscine à débordement, un spa, une plage immaculé et isolée, ainsi qu'une terrasse disposant d'un restaurant raffiné, d'un bar et de vues sur l'océan.

Ensemble, Curio Collection et Tapestry Collection possèdent plus de 120 établissements en cours de réalisation. Depuis des destinations urbaines comme Washington jusqu'à des lieux culturels incontournables comme Taipei, les deux enseignes continueront de faire évoluer leurs offres pour mettre en valeur l'identité et l'histoire propres à chaque hôtel, tout en puisant dans la culture locale et en offrant à chaque visiteur une expérience totalement authentique des lieux.

Les clients des hôtels Curio Collection et Tapestry Collection ont la possibilité d'utiliser leurs points Hilton Honors, le programme de fidélité primé des 18 enseignes hôtelières distinctes de Hilton. Les membres réservant directement via ce programme bénéficient d'avantages immédiats, comme un paiement flexible permettant de choisir exactement combien de points utiliser pour réserver un séjour, une réduction exclusive, une connexion Wifi standard gratuite et l'application mobile Hilton Honors.

Pour connaître toute l'actualité de Curio Collection by Hilton, veuillez visiter newsroom.hilton.com/curio. Pour suivre l'actualité de Tapestry Collection by Hilton, rendez-vous sur newsroom.hilton.com/tapestry.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est un chef de file mondial du secteur hôtelier, avec un réseau de 18 marques de premier rang, comprenant plus de 6 100 établissements et plus de 971 000 chambres, dans 119 pays et territoires. Dévouée à sa vocation d'entreprise la plus hospitalière du monde, Hilton a accueilli plus de 3 milliards de clients au cours de ses 100 ans d'existence, a obtenu une place de choix sur la liste des meilleures entreprises pour lesquelles travailler au monde en 2019 et a été nommée leader mondial de l'industrie en 2019 sur les indices de durabilité Dow Jones. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, plus de 103 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l'hôtel et des expériences inédites, et bénéficier d'avantages instantanés, notamment l'enregistrement numérique avec sélection de la chambre, la clé numérique et la chambre connectée. Visitez newsroom.hilton.com pour plus d'informations, et rejoignez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton est un portefeuille international très haut de gamme composé de près de 80 hôtels et centres de villégiature sans pareil. Les établissements Curio Collection séduisent les voyageurs à la recherche d’expériences à la fois authentiques et inattendues, et souhaitant profiter des avantages du programme de fidélité primé de Hilton, Hilton Honors. Suivez toute l'actualité de la marque et de ses établissements sur le site newsroom.hilton.com/curio, et rejoignez Curio Collection sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Tapestry Collection by Hilton

Tapestry Collection by Hilton a été lancé en 2017 et dispose d'un portefeuille d'hôtels haut de gamme et originaux proposant à leur clientèle un style unique et une personnalité dynamique. L'enseigne encourage la découverte des destinations locales. Avec des projets d'expansion mondiale, chaque établissement Tapestry Collection est uni par la confiance associée au nom Hilton, en plus des avantages liés au programme de fidélité primé Hilton Honors. Pour en savoir plus sur cette enseigne haut de gamme de Hilton, rendez-vous sur newsroom.hilton.com/tapestry, et rejoignez Tapestry Collection sur Facebook, Instagram et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200204006119/fr/