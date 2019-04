Hilton Worldwide : étend sa présence en Colombie avec l'ouverture d'un nouvel hôtel à Bogota

Avec ses 410 chambres, le Hilton Bogota Corferias est le premier hôtel tous services situé au sein du quartier des salons et congrès internationaux de Bogota

Hilton (NYSE: HLT) a annoncé officiellement aujourd’hui l’ouverture du Hilton Bogota Corferias, qui est le 20e établissement Hilton dans le pays. En tant que premier hôtel tous services situé dans le quartier des salons et congrès de la ville, l’établissement de 410 chambres offre plus de 13 000 pieds carrés d’espace flexible pour les réunions et les événements, dont la plus grande terrasse de la zone qui offre un espace intérieur/extérieur ainsi qu’une vue magnifique sur la montagne.

« Le secteur du tourisme en Colombie continue de battre des records avec une croissance de neuf pour cent du nombre de visiteurs l’an dernier, conservant ainsi une dynamique positive sur un an », a déclaré Jorge Giannattasio, vice-président directeur et responsable des opérations pour les Caraïbes et l'Amérique latine chez Hilton. « La croissance régulière du marché ouvre la voie à une poursuite du développement touristique et nous sommes fiers de jouer un rôle significatif dans ce boom avec l’ouverture de notre 20e hôtel sur cette destination : le Hilton Bogota Corferias. Hilton accueille des clients depuis près d’un siècle et nous sommes ravis de continuer d'étendre notre mission, qui est d'être la société la plus accueillante au monde, à travers cet incroyable pays. »

Redéfinissant le voyage d’affaires avec des espaces de réunion uniques en leur genre dans la zone, le Hilton Bogota Corferias fait partie du complexe Corferias, lancé par la Chambre de commerce de Bogota pour promouvoir le développement industriel, commercial, social et culturel dans la région. Faisant office d’hôtel officiel pour le complexe, l’établissement affiche un design contemporain inspiré par le panorama et les éléments naturels de la ville.

Les baies vitrées des chambres spacieuses de l’hôtel – donnant sur la colline de Monserrate, qui culmine à 10 341 pieds – offrent des vue imprenables sur la ville et laissent entrer la lumière naturelle dans toute la chambre. Les clients peuvent profiter de commodités pratiques, dont un bureau de travail doté d’une lampe réglable, des téléviseurs HD avec écran de 50 pouces, un choix d’oreillers et une connexion Wifi gratuite. Les suites offrent également un espace de vie séparé pour ceux qui recherchent des hébergements plus spacieux, en particulier la suite présidentielle, qui offre un vaste espace de vie et cocktail ainsi qu’une salle à manger, deux salles de bains et une chambre d’amis de belle taille.

Les commodités contemporaines de l'hôtel incluent :

RESTAURATION

Rendant hommage aux traditions culinaires de la Colombie, le Hilton Bogota Corferias propose trois concepts de restauration qui adoptent la culture colombienne et présentent des ingrédients d'origine locale. Arborant un design urbain avec une cuisine ouverte au centre, l’OKA Grill House and Four Eleven Bar offre une atmosphère dynamique avec un coin salon encourageant la connectivité sociale, où les clients peuvent déguster des plats colombiens authentiques associés à un grand choix de vins. Les clients pressés peuvent faire un stop au Bon Market and Bar, qui offre tout un éventail de produits à emporter, dont des sandwiches spéciaux et des salades. L’Executive Lounge propose un petit-déjeuner chaud, des rafraîchissements en soirée et des hors d'œuvre gratuits.

RÉUNIONS + ÉVÉNEMENTS

Les professionnels en réunion ont accès à une salle de réception principale de 5 815 pieds carrés avec des baies vitrées et une capacité d’accueil jusqu’à 720 personnes, ainsi qu’à sept salles de repos totalisant 13 200 pieds carrés. Les organisateurs peuvent également choisir d’organiser leur événement sur une terrasse de 6 500 pieds carrés, connue pour être la plus grande de la ville. À distance de marche, les voyageurs d’affaires ont par ailleurs accès au Centre des congrès Agora, dont la construction s’est terminée fin 2017. La structure en verre de cinq étages offre près de 65 000 pieds carrés d’espace événementiel, ce qui idéal pour les grands sommets.

FITNESS ET DIVERTISSEMENT

Les clients peuvent se relaxer à côté de l’élégante piscine intérieure chauffée et de la piscine à hydromassage de l’hôtel. L’établissement moderne offre également un centre de fitness entièrement équipé, un bain de vapeur et des salles de soins pour les services de massage.

« Transformée en centre d'affaires mondial, la ville de Bogota est un marché clé dans les plans d’expansion de notre marque du fait de l'essor du tourisme », a expliqué Vera Manoukian, vice-présidente directrice et responsable monde chez Hilton Hotels & Resorts. « Avec l’ouverture du Hilton Bogota Corferias en tant que premier hôtel tous services dans le quartier des salons et congrès, notre objectif est d’introduire nos clients au service intuitif et aux commodités de calibre mondial de la marque, tout en leur permettant de vivre une expérience de voyage mémorable. »

Situé à côté du Parc des expositions de Corferias de Bogota, l’hôtel offre un emplacement privilégié dans la principale zone commerciale de la ville, à proximité du quartier colonial La Candelaria, du Musée de l'or et du Musée d'art de l’Université nationale de Colombie. Les clients à la recherche d’un peu d’aventure peuvent marcher jusqu’au sommet de la colline de Monserrate ou se régaler de cuisine colombienne, Bogota étant connue comme l’épicentre du pays en matière de gastronomie.

Le Hilton Bogota Corferias participe à Hilton Honors, le programme de fidélité primé des 17 enseignes distinctes du groupe hôtelier Hilton. Les membres qui réservent directement ont accès à des avantages immédiats, dont un curseur de paiement flexible qui leur permet de choisir presque n’importe quelle combinaison de points et d’argent pour réserver un séjour, une remise exclusive pour les membres, une connexion Wifi standard gratuite et un accès à l’appli mobile Hilton Honors.

Hilton possède à ce jour un portefeuille de près de 150 hôtels et resorts ouverts et accueillant des voyageurs dans 25 pays des Caraïbes et d'Amérique latine, avec 19 hôtels en Colombie, dont le Hilton Bogota et le Hilton Cartagena. La société recherche activement de nouvelles opportunités de croissance et possède actuellement un robuste pipeline de développement comprenant plus de 80 hôtels à travers la région, dont six en projet en Colombie.

Les clients peuvent effectuer des réservations au Hilton Bogota Corferias en visitant le site https://www3.hilton.com/en/hotels/colombia/hilton-bogota-corferias-convention-center-BOGCCHH/index.html ou en appelant le +57-1-4434400. Pour plus d'informations sur Hilton Hotels & Resorts, visitez https://newsroom.hilton.com/hhr.

À propos de Hilton Hotels & Resorts

Depuis près d’un siècle, Hilton Hotels & Resorts définit la notion d’hospitalité à travers le monde, proposant de nouveaux services et produits innovants pour répondre aux besoins en constante évolution des clients. Avec plus de 585 hôtels sur six continents, Hilton Hotels & Resorts possède des établissements situés dans les destinations les plus prisées au monde par des clients qui savent que leurs lieux de séjour sont importants. Les membres de Hilton Honors qui réservent directement par le biais des canaux privilégiés de Hilton ont accès à des avantages immédiats. Commencez votre voyage sur www.hilton.com et apprenez-en davantage en visitant newsroom.hilton.com/hhr ou en suivant Hilton Hotels & Resorts sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) est l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, avec un portefeuille de 17 enseignes de tout premier plan mondial qui regroupe plus de 5 600 établissements offrant près de 913 000 chambres dans 113 pays et territoires. Déterminé à remplir sa mission, qui est d'être la société la plus accueillante au monde, Hilton s’est retrouvé dans la liste 2018 des meilleurs environnements de travail et a accueilli plus de 3 milliards de clients au cours de son histoire de près d’un siècle. Grâce à son programme primé de fidélisation de la clientèle, Hilton Honors, près de 85 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton bénéficient d'avantages immédiats, notamment un enregistrement numérique avec choix de la chambre, une clé numérique et une chambre connectée. Visitez newsroom.hilton.com pour de plus amples informations et retrouvez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

