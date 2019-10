Hilton : termine 2e au classement mondial des meilleurs environnements de travail

La société hôtelière la plus accueillante au monde est reconnue pour sa culture de travail

Hilton a reçu aujourd'hui une nouvelle distinction pour son exceptionnelle culture d'entreprise, et a été désigné comme un des meilleurs environnements de travail au monde par le magazine Fortune et Great Place to Work. Pour la deuxième année consécutive, Hilton se hisse à la deuxième place des 25 meilleures entreprises où travailler et reste la seule société hôtelière au classement. Les membres de l'équipe Hilton ont déclaré que la culture, les prestations et les avantages de voyage en font un lieu de travail exceptionnel.

« À l'occasion de notre 100e anniversaire, c'est pour nous un honneur d'être à nouveau classés à la 2e place du classement des meilleurs lieux de travail au monde et de rester la seule société hôtelière sur la liste », souligne Chris Nassetta, PDG de Hilton. « Nos membres d'équipe ont toujours été au cœur de notre réussite, et à l'heure où la passion et la chaleur que nous partageons avec le monde entier sont à leur comble, nous restons résolus à leur faire preuve du même accueil que celui que nous réservons à nos clients. Je souhaite remercier chaque membre de la famille Hilton de faire partie de cette histoire et de continuer à travailler, ensemble, pour que nous conservions un environnement de travail exceptionnel pour tous. »

« Cette distinction est le fruit de dix années consacrées à créer un excellent environnement de travail pour tous les membres d'équipe, quel que soit leur bagage, leur fonction et leur situation géographique. Nous ne saurions être plus reconnaissants et honorés de la recevoir », déclare Matt Schuyler, responsable des ressources humaines chez Hilton. « Nous pensons qu'Hilton est un lieu spécial pour faire carrière et nous sommes ravis que cela soit reconnu par Great Place to Work. »

Hilton vise à créer un environnement apportant des opportunités pertinentes de développement personnel et professionnel, sans pareil dans le secteur hôtelier et très compétitives par rapport autres grandes entreprises. Au cours de l'année passée, Hilton a présenté l'optimisation des avantages en matière de vie de famille, notamment un congé parental allongé, une assistance à l'adoption, un congé allongé en cas de décès, l'accès à Milk Stork, des congés payés et des réductions de voyage pour les membres d'équipe, afin de leur permettre de passer du temps avec leur famille.

Ces programmes font partie de Thrive at Hilton, une proposition de valeur pour les membres d'équipe permettant un écosystème flexible d'offres pensées pour répondre aux besoins individuels de chaque membre, et viennent s'ajouter à un environnement de travail flexible, des formations innovantes et des opportunités de développement et de bénévolat. Les solides programmes sociaux de Hilton sont souvent le résultat direct d'avis reçus de nos membres d'équipe dans le cadre de notre étude annuelle mondiale, qui a obtenu un excellent taux de réponse de 92 %. À la différence de nombreuses corporations, Hilton offre les mêmes avantages aux membres d'équipe rémunérés à l'heure qu'aux salariés.

« Cette entreprise hôtelière de premier rang sur le plan mondial démontre comment TOUTE société peut créer un environnement de travail exceptionnel. Quel que soit le nombre de langues, de pays et de problématiques locales, Hilton parvient à conserver partout, au sein d'une entreprise qui ne ferme jamais ses portes, la même culture favorable à la vie de famille », déclare Michael Bush, PDG de Great Place to Work. « Son score en innovations pour les employés fait partie des plus élevés de notre classement, et Hilton réinvente chaque année son approche sociale pour ses membres d'équipe. »

En s'appuyant sur un effectif de près de 420 000 personnes réparties dans 114 pays et territoires, cette distinction est le résultat du feedback positif des membres d'équipe. Au cours de ces quatre dernières années, Hilton a été désigné plus de 100 fois comme un des meilleurs environnements de travail par le Great Place to Work Institute. Rien que cette année, Hilton est arrivé à la 1ère place des meilleures entreprises où travailler aux États-Unis, en Arabie saoudite, en Italie, en Turquie et pour les femmes (États-Unis).

À propos de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) est l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, disposant d'un portefeuille de 17 marques d'excellence représentant près de 5 900 établissements et plus de 939 000 chambres dans 114 pays et territoires. Fidèle à son engagement à remplir sa mission d'être le leader mondial de l'hôtellerie, Hilton s'est imposé au classement 2018 des meilleurs lieux de travail au monde, et a accueilli plus de trois milliards de clients au cours de près de 100 ans d'histoire. Grâce à son programme primé de fidélisation de la clientèle, Hilton Honors, plus de 94 millions de membres qui réservent directement auprès du réseau Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l'hôtel et des expériences qui ne s'achètent pas avec de l'argent réel, et ils bénéficient d'avantages immédiats, y compris un enregistrement numérique avec choix de la chambre, la solution de clef numérique, et une chambre connectée. Rendez-vous sur newsroom.hilton.com pour de plus amples renseignements, et rejoignez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

