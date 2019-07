HIOLLE Industries : Bilan semestriel au 30 juin 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité

au 30 Juin 2019

___________________________________________________________________

VALENCIENNES,LE 10 JUILLET 2019,

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HIOLLE INDUSTRIES (FR0000077562 - ALHIO FP) confié à LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dans les livres d'ODDO BHF SCA à la date du 30 Juin 2019 :

7 844 titres

22 543 euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHATS 9 410 titres 40 314 euros 189 transactions VENTES 9 192 titres 39 631 euros 177 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 Décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 626 titres

24 438 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 05 Mars 2019 du nouveau contrat de liquidité actualisé au regard de la nouvelle réglementation, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6 553 titres ALHIO FP

28 726 euros en espèces

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec plus de 40 années d'expérience, près de 800 collaborateurs et 18 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu'à l'international.

Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP - www.hiolle-industries.com

Contacts contact@hiolle-industries.fractionnaires@hiolle-industries.fr