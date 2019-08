HIOLLE Industries : CA 30/06/2019

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires consolidé au 30 Juin 2019

Valenciennes, le 1eraoût 2019- Avec une progression de son chiffre d'affaires de 5% par rapport au 30 juin 2018, HIOLLE Industries confirme ses objectifs de croissance.

En milliers d'euros 2019 2018 Var. Chiffre d'affaires consolidé S1 43110 41 049 +5.02% Secteur Services et Environnement 14 287 13 038 +9.6 % Secteur Ferroviaire et Aéronautique 28 823 28 011 +2.9 %

Le secteurServices et Environnement(33 % du CA) affiche une nette progression de 9.6 % par rapport au 1ersemestre 2018 avec un chiffre d'affaires de 14 287 K€.

Le dynamisme du secteur est porté notamment par le bon niveau des métiers historiques du Groupe et notamment par la division maintenance sur turbines.

L'embellie devrait se poursuivre tout au long de l'exercice 2019.

Le secteurFerroviaire et Aéronautique(67 % du CA) affiche une augmentation de 2.9% avec un chiffre d'affaires consolidé de 28 823 K€.

La montée en cadence de la production des grands projets ferroviaires va accélérer le niveau d'activité du secteur dans les prochains mois.

La branche du câblage aéronautique militaire et civil maintient son cap de croissance de manière pérenne.

Fort d'un carnet de commandes important, d'une visibilité jusqu'en 2023 et d'une activité très soutenue dans ses différents secteurs, le Groupe HIOLLE Industries poursuit son développement tant en France qu'à l'international. Cette performance permettra d'assurer une nette amélioration de la rentabilité du Groupe sur la période.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec plus de 43 années d'expérience, près de 800 collaborateurs et 18 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l'industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l'aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu'à l'international.

