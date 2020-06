HIOLLE Industries : RFA 2019

Rapport Financier Annuel 2019

SOMMAIRE

PARTIE I - Attestation du responsable du Rapport Financier Annuel …………………………… . Page 3

PARTIE II - Rapport de gestion du Directoire sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 incluant le rapport du Conseil de surveillance sur le

gouvernement d'entreprise ……………… .. ……………………………………… ... Page 4 PARTIE III - Comptes consolidés annuels du groupe HIOLLE Industries au 31 décembre 2019 Page 37 PARTIE IV - Comptes sociaux annuels de la société HIOLLE Industries au 31 décembre 2019 Page 79 PARTIE V - Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes 2019 ………………….... Page 95 2

PARTIE I - ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

« Je soussignée, Véronique HIOLLE, Présidente du Directoire, atteste par la présente, qu'à ma connaissance, les comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 figurant dans le Rap-port Financier Annuel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport de gestion du Directoire ci-après présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entre-prises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Fait à Prouvy, le 28 Mai 2020.

Véronique HIOLLE

Présidente du Directoire

PARTIE II - RAPPORT DE GESTION

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE31DECEMBRE2019

PRESENTE A L'ASSEMBLEEGENERALEANNUELLE

DU25 JUIN2020

Chers Actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Annuelle pour vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société et de notre Groupe durant l'exercice 2019 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Vos commissaires aux comptes vous donneront dans leurs rapports toutes informations quant à la sincé-rité et à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseigne-ments complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la régle-mentation.

1. PRESENTATION GENERALE DU GROUPE ________________________________________________________________

La société HIOLLE Industries est une société anonyme au capital de 10 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce de Valenciennes (France) sous le numéro 325 230 811 et dont le siège social est situé 9 avenue Marc LEFRANC à PROUVY (59121).

Au 31 décembre 2019, la société HIOLLE Industries est la société mère d'un groupe de 9 filiales fran-çaises et 5 filiales étrangères (marocaine, algérienne, suisse, canadienne et sénégalaise) intégrées globalement. Ces sociétés évoluent dans les différents secteurs de l'industrie.

En tant qu'holding animatrice et gestionnaire de projets, HIOLLE Industries fédère ses filiales en deux grands pôles d'activités :

- Le pôle « Services et Environnement »avec:

- L'ensemble des métiers traditionnels liés à l'industrie (tuyauterie, électricité, hydraulique, construction métallique, traitement thermique, mécanique, contrôle métallurgique, maintenance…),

- Les transferts industriels transcontinentaux d'usines clés en mains

- La conception, la fabrication et l'installation de matériels de traitement des déchets solides, notamment dans le secteur du traitement des déchets ménagers, des déchets industriels banals, des déchets verts et les lignes de broyage pour véhicules hors d'usage,

- L'installation d'équipements pour le traitement des fumées et autres rejets,

- Les prestations de services (maintenance, gros entretien) pour les installations de traitements de déchets,

- L'ingénierie dans le traitement de l'eau,

- Les travaux neufs et la maintenance en électricité industrielle et tertiaire, l'installation et la mise en ser-vice de pompes à chaleur et unités de climatisation.

-Le pôle « Ferroviaire et Aéronautique »avec :