HiPay : Calendrier Financier 2020

Paris, le 6 mars 2020 :HiPay (code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement Omnicanal, présente son calendrier financier pour l'année 2020.

Evénements Date Chiffre d'affaires de l'année 2019 27 février 2020 (avant bourse) Résultats de l'année 2019 27 mars 2020 (avant bourse) Présentation des résultats 2019 (call) 27 mars 2020 à 16h Assemblée Générale 2020 15 mai 2020 à 10h Résultats du 1ersemestre 2020 30 juillet 2020 (avant bourse) Présentation des résultats S1 2020 (call) 30 juillet 2020 à 16h

A propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

HiPay Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 - mnémonique HIPAY).

