HiPay : Rapport annuel 2018

Le chiffre d'affaires 2018 ressort à 28,8 millions d'euros, en progression de 17 %. Le taux de chiffre d'affaires continue de se maintenir légèrement au-dessus de 1 % du volume, démontrant la capacité du groupe à valoriser ses services auprès de ses clients dans un secteur qui connaît de fortes tensions sur les prix ces dernières années.

La France présente toujours la part la plus importante de nos volumes (55 % en 2018 vs. 51 % en 2017) et la plus forte croissance (+43 %). En chiffre d'affaires, la France représente 46 % du total en 2018, vs. 43 % en 2017, pour une croissance de 27 %.

Les clients internationaux représentent, quant à eux, 41 % des volumes cette année (43 % en 2017) et croissent de 39 %. Le chiffre d'affaires associé représente 46 % du chiffre d'affaires (44 % en 2017), pour une croissance de 21 %.

HiPay est en croissance sur l'ensemble de ses marchés, tant envolume qu'en chiffre d'affaires, et réussit à maintenir ses prix malgré une concurrence forte.