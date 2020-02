Résultats Financiers de l'année 2019 – Flux : 3,9 milliards d'euros

Communiqué de presse

Flux : 3,9 milliards d'euros + 37 %

Soutien financier de BJ Invest

En millions d'euros 20191 2018 Var. (%) Second semestre Volumes de paiement 2 132 1 519 +40 % Chiffres d'affaires 18,2 15,8 +15 % Année Volumes de paiement 3 893 2 844 +37 % Chiffres d'affaires 34,9 28,8 +21 %

Paris, le 27 février 2020 :HiPay (code ISIN FR0012821916 - HIPAY), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement Omnicanal, annonce une augmentation de 37% des volumes de paiement gérés par sa plateforme (vs. +30% en 2018) et une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de +21% (vs. +17% en 2018).

La société continue donc sa forte croissance, mais le dernier exercice budgétaire confirme néanmoins une fragilité financière sur l'année en cours. Dès lors, pour pallier cette difficulté ainsi que pour financer la croissance, BJ Invest réitère son support et sa confiance en apportant une nouvelle ligne de trésorerie de 5 millions d'euros.

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, commente l'activité de l'année 2019 : « La croissance des volumes de paiement au second semestre atteint 40 %, soit 7 points de plus qu'au premier semestre. Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à plus de 18 millions d'euros pour plus de 2,1 milliards d'euros de volume de paiement. Grâce à l'investissement des équipes de HiPay et au soutien de son actionnaire de référence, la société poursuit son développement dynamique. »

1Données financières en cours d'audit.