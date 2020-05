titi7511 - RAPPEL "LE REVENU" RAPPEL LE REVENU

Introduite en Bourse le 21 novembre à moins de 10 euros, l’action Hitechpros a culminé à près de 13 euros le 13 juin avant de redescendre vers 10 euros. La place de marché sur internet qui met en relation les besoins des directions informatiques avec les offres des sociétés de services a pourtant publié fin juillet un résultat opérationnel sur six mois en hausse de 44% à 813 000 euros. Le chiffre d’affaires progresse de 48% sur la période à plus de 4 millions d’euros. Cette croissance très favorable devrait se confirmer pour l’ensemble de l’exercice et au-delà. La valeur d’entreprise de Hitechpros représente entre 6 et 7 fois le résultat opérationnel attendu l’an prochain par les analystes, ce qui parait bien peu pour une valeur internet. Achetez vers 10 euros, code ALHIT