HOCHDORF : Frank Hoogland quitte le Groupe HOCHDORF à la fin mars 2020

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Changement au niveau de la Direction

Frank Hoogland quitte le Groupe HOCHDORF à la fin mars 2020

Hochdorf, le 01 octobre 2019 -Frank Hoogland, Managing Director de la Division Baby Care du Groupe HOCHDORF et membre de la Direction, quittera le Groupe HOCHDORF fin mars 2020.

Frank Hoogland avait pris le 1erjanvier 2017 la direction du domaine d'activités Baby Care. Aupara- vant, il dirigeait le domaine Global Marketing & Sales pour un peu plus d'un an.

Frank Hoogland a décidé de quitter le Groupe fin mars 2020 à sa demande. Le Conseil d'Administra- tion et la Direction regrettent sa démission, le remercient pour le précieux engagement dont il a fait preuve pendant ces nombreuses années et lui souhaitent plein succès dans sa future carrière.

Contact: Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications HOCHDORF Group, Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com.

